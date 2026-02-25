広島大学本部跡地にある被爆建物、旧理学部１号館の再整備について建物の劣化が進み対策が必要なことから工事の完了が５年遅れることが明らかになりました。

１９３１年に建てられた広島大学旧理学部１号館は爆心地から約１．４キロに位置する被爆建物です。

２０２３年度に広島市が建物の一部を保存活用、その他は解体などする基本計画を示し、工事は２０２９年度に完了するとしていました。

しかし建物の劣化状況を調査した結果、床や柱などが想定以上に損傷していることなどが判明し、安全対策のための工事が必要になったことから、工事期間が予定よりも５年伸びる見通しになったということです。

工事費は物価高騰の影響から当初の計画の２倍、約１２９億３千万円に膨らむ見込みです。

３階建ての１階に平和学習ができるスペースや被爆の実相を伝える展示室など、２階と３階には広島大学や広島市立大学の研究室などが設置される予定です。

また、広島市は核廃絶と世界恒久平和の実現に向けて原爆資料館東館１階にある「情報コーナー」をリニューアルすることを明らかにしました。

これまで情報コーナーでは休憩スペースや平和に関する資料などを配布する空間などとなっていました。

リニューアル後は被爆証言映像をモニターに流したり、去年１２月に日本被団協へ授与されたノーベル平和賞のメダルのレプリカが展示されたりします。

リニューアルオープンは３月２８日の予定です。

さらに広島市中区にある被爆建物、旧広島逓信病院外来棟平和資料館も原爆資料館の附属展示施設として５月１日にリニューアルオープンします。

旧広島逓信病院外来棟は爆心地から約１．４キロに位置しています。

広島市は去年８月から工事を進めていて、被爆直後の医療状況について伝える日記や臨床記録のほか被爆後の治療風景を写真で展示するなどします。

広島市によりますと本川小学校と袋町小学校の平和資料館もリニューアルする予定だということです。