TWICE・MOMO＆JIHYO、雪景色の中で“大胆”衣装＆ダンスにファン騒然「AIで作成したのかと」「冬の女神降臨」

TWICE・MOMO＆JIHYO、雪景色の中で“大胆”衣装＆ダンスにファン騒然「AIで作成したのかと」「冬の女神降臨」