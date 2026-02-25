レトロリロン、初のアニメ主題歌を担当 アニメ『ラス為』第2期に新曲「エゴ」を書き下ろし
4人組ロックバンド・レトロリロンが、4月から放送開始となるテレビアニメ『悲劇の元凶となる最強外道ラスボス女王は民の為に尽くします。Season2』のオープニングテーマを担当することが決定した。レトロリロンがアニメ主題歌を担当するのは初。書き下ろした新曲「エゴ」が起用される。
【写真】ニューヨークのタイムズスクエアに登場したレトロリロンの巨大街頭広告
『悲劇の元凶となる最強外道ラスボス女王は民の為に尽くします。』は、シリーズ累計発行部数180万部突破（電子書籍含む）の人気ノベルシリーズを原作としたテレビアニメ化作品。4月7日から第2期が放送開始となる。
レトロリロンは1月28日に1stフルアルバム『コレクションアローン』をリリース。同作には、先日放送された音楽番組『EIGHT-JAM』の年始恒例企画「プロが選ぶ年間マイベスト10」にて選出された話題曲「UNITY」のほか、「ラストハンチ」「バースデイ」「僕だけの矛盾」のメジャー4作品、新録曲を含む全8曲を収録する。3月からは『コレクションアローン』を引っさげ、東京・Zepp Hanedaを含む全国10ヶ所を巡る1万人規模のワンマンツアーを開催する。
