一般教書演説を行うため、米連邦議会下院本会議場に入るトランプ大統領（中央）/Kenny Holston/The New York Times/Pool/Reuters via CNN Newsource

（CNN）米国のトランプ大統領は24日夜、連邦議会議事堂で、2期目で最初の一般教書演説を行った。

この演説は、連邦最高裁がトランプ氏の看板政策である世界的な関税を無効とした直後に行われた。同氏は現在、イランへの2度目の軍事攻撃の可能性を検討中。政治的な命運が2期を通じてかつてないほど振るわない状況下での演説となった。

演説は約1時間47分に及び、昨年の議会演説で自ら樹立した最長記録を更新した。

この演説から得られた六つのポイントを以下に挙げる。

移民問題で民主党を挑発

ここ数カ月、政治的命運の低下傾向に歯止めをかけるのに苦慮しているトランプ氏だが、24日夜の演説では、2026年中間選挙の枠組みを提示するべく古くからの切り札に訴えた。移民問題だ。

不法移民に子どもを殺害された「天使の母たち」を指さした後、トランプ氏は民主党に投票することは米国の国境を再び開放することに等しいと述べた。

「決して忘れてはならない。この場にいる多くの人々は、単に私が関与するまで国境の侵犯を許したというだけではない。機会さえあれば、再び同じことを繰り返すつもりなのだ」（トランプ氏）

トランプ氏はここで、こうした演説に好んで用いる手法に出た。民主党議員に対し、拍手をするかどうかの判断を迫ったのだ。

トランプ氏は議員らに向かってこう促した。「米国政府の第一の義務は米国市民を守ることであって、不法移民を守ることではない」との主張に賛同するなら、起立して支持を表明するようにと。

民主党議員は着席したままだった。

一方、共和党議員はこの瞬間を強調しようと立ち上がった。長い間拍手を送り、民主党との違いを見せつけた。

ややあってトランプ氏は再び口を開き、民主党議員に対し「起立しないとは恥知らずだ」と告げた。これを受け、ミシガン州選出のラシダ・タリーブ下院議員とミネソタ州選出のイルハン・オマル下院議員はトランプ氏に向かって叫び声を上げた。感情的な発言を控えるようにという民主党指導部の事前警告を無視した形だ。

トランプ氏は選挙のある年に移民問題を頻繁に取り上げる。この問題は以前ほど同氏にとって頼れる武器ではなくなった。実際、ミネアポリスやその他の地域で連邦当局が行った取り締まりは圧倒的多数の米国民が過剰と判断。そのため移民問題に関してトランプ氏は相当不利な立場に置かれている。

それでも世論調査が示すところによれば、移民問題について米国民は依然として民主党よりも共和党を支持する傾向にある。

関税を巡る重要なポイント

トランプ氏は、自身の世界的な関税を無効とした連邦最高裁に対して、20日のような激しい非難を繰り返すことはなかった。代わりに、他の関税当局に対して依然として大きな影響力を持っていると主張することに焦点を当てた（この点には議論の余地が大いにある）。

ただ関税問題を巡るいくつかの新たな動きも示した。

まず、議会が自身の関税を法律に明文化する必要はないとする意向を示した。

「今後議会の行動は必要ない」。トランプ氏はそう明言した。

明らかに関税政策に対しては、共和党議員さえも多くが不快感を示す。従ってどちらにしても議会が何かを可決する公算は小さいとみられる。しかし、自身の関税権限が依然として不透明な中、法律上の審査を通過する可能性を高める法案可決を議会に求めなかったトランプ氏の姿勢は注目に値する。（結局のところ、合衆国憲法は議会に関税権限を与えている）

これはトランプ氏が、ニール・ゴーサッチ判事の要請を無視していることを示唆する。同判事は米国政府に対し、立法機能の強化に取り組むよう訴えていた。

トランプ氏はまた、大胆な予測も示した。

「外国が負担する関税は、過去にそうだったように現代の所得税制度を実質的に代替し、愛する国民から大きな財政的負担を取り除くことになるだろう」（同氏）

なるほど、米国史の初期においては関税が支配的な課税形態だった。しかしトランプ氏はその点に過度に期待するべきではないだろう。

珍しい事例でイラン攻撃の可能性を示唆

最も差し迫った疑問の一つは、トランプ氏がイランに対してどのような行動を取るかだ。核施設を攻撃してから8カ月が経過した今、同氏はイラン指導部が合意に至らなければさらなる攻撃も辞さない姿勢を示している。

しかし、そうした発言を続ける一方で、トランプ氏は戦争を正当化する一貫した論拠を示せていない。

24日に始めた試みは、短い言説の中にあらゆる要素を盛り込んだものだった。

トランプ氏は、イランとその代理勢力が道路脇の爆弾で「数千人の米軍兵士を殺害し負傷させた」と主張。さらにイラン政権が「3万2千人の抗議者を殺害したようだ」とも述べた。

しかし最も注目すべきは、イランの核脅威に言及したことだろう。また今回に限り、イラン再攻撃と自身の過去の主張の整合も試みた。わずか8カ月前、トランプ氏はイランの核計画を「根絶した」と述べていた。

「彼ら（イラン）は今後兵器計画の再建を試みないよう警告を受けた。とりわけ核兵器に関してだ」「それにもかかわらず、彼らは全てをやり直そうとしている。我々はそれを根絶したが、彼らは再び最初からやり直そうとしている。そして今この瞬間も、邪悪な野望を追求している」（トランプ氏）

依然として合意を結ぶことを望んでいると明言しつつ、トランプ氏は「世界一のテロ支援国家による核兵器の保有は決して許さない」と言い添えた。

選挙不正を巡る不吉な動き

もう一つの主要な脇筋は、トランプ氏が今年の中間選挙に影響を与えるため、機能的なレベルでどのような行動を取る可能性があるのかということだ。現状で選挙は、共和党にとって一段と厳しい状況になりつつある。

議会に対し、トランプ氏は「米国救済法」と呼ばれる厳格な有権者ID法案の可決を強く推進している。司法省はジョージア州フルトン郡で20年大統領選の投票用紙を押収した。さらにトランプ氏は、意味こそ曖昧（あいまい）だが選挙を「国有化」するとも発言している。

忘れてならないのは、トランプ氏自身、虚偽に基づいて20年の選挙結果を覆そうとする前例のない行動を起こしているということだ。それは同氏が極端な手段に訴えるのも辞さないことを示している。

24日夜の演説で際立った発言が一つあった。

「彼らは不正を働きたいのだ」。トランプは民主党についてそう語った。「彼らはこれまでも不正を働いてきた。政策がひどすぎるから、不正以外に当選する方法がない。我々はそれを阻止する。必ず阻止しなければならない」

最近の選挙で広範な不正の証拠はなく、民主党は近年の米国史で数多くの勝利を収めてきた。しかしこの発言は、共和党にとって厳しい選挙イヤーとなる中、トランプ氏が再び相当に見苦しい手段に訴える可能性を示唆している。

持ち前の虚偽の連発

トランプ氏が虚偽の主張を行うのは今に始まったことではない。従って24日夜の演説が虚偽に満ちていたとしても驚くに値しない。

自身の実績を誇示し始めたトランプ氏は、すぐに「史上最高水準のインフレ」を継承したと主張した。しかし直近のデータでは1月のインフレ率は2.4％と8カ月ぶりの低水準だったが、25年1月の3.0％も史上最高からは程遠い数値だった（インフレ率はバイデン政権最後の2年半で急落した。22年6月時点では40年ぶりの高水準となる9.1％を記録していた）。

また「国境が完全に開放された状態」を引き継いだともトランプ氏は主張した。ただ現政権下で国境越えは21世紀に入ってからの最低水準に達しているものの、実際にはバイデン前大統領の任期終盤から既に大幅な減少が見られた。

トランプ氏はガソリン価格が1ガロン（約3.7リットル） あたり2.3ドル（約358円）を下回った州もあると主張したが、米国自動車協会（AAA） のデータによれば平均価格がそこまで低い州は存在しない。

また「世界中から18兆ドルを超える投資の約束が殺到している」と主張したが、これは誇張が過ぎる。

「現在、わが国の歴史上最も多くの米国人が働いている」ともトランプ氏は述べた。生の数値データとしてなら厳密に正しいが、それは人口の増加が理由だ。実際、トランプ政権下で失業率は上昇し、25年の雇用増加は低迷。過去数十年で最悪の水準となった。

トランプ氏は我が国が「黄金時代」にあり、「経済はかつてないほど活況を呈している」と強調した。しかしこの主張を展開するには、多くの恣意（しい）的な見方が必要だった。

民主党議員の抗議相次ぐ

民主党指導部は議員らに感情的にならないよう求めていたが、これを無視したのは前出のタリーブ、オマル両下院議員だけではなかった。（タリーブ氏はトランプ氏にエプスタイン事件に関連する文書の追加公開を要求し、オマル氏はトランプ氏が米国民を殺害したと非難した）

演説の序盤、テキサス州選出のアル・グリーン下院議員は、昨年のトランプ氏の議会演説時と同様、議場から退場させられた。トランプ氏が議場に入ったとき、グリーン氏は同氏の背後で「黒人は猿ではない！」と書かれたプラカードを掲げた。これは、オバマ元大統領夫妻を猿に例えた人種差別的な動画をトランプ氏が最近共有し、その後削除したことを指している。

グリーン氏は昨年、感情を爆発させたことで下院から非難を受けていた。

またトランプ氏が八つの戦争を終わらせたと主張すると、民主党議員らは同氏を嘘（うそ）つき呼ばわりした。さらに別の議員たちは、演説の途中で議場を退席するというパフォーマンスを見せた。