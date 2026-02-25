【コメダ珈琲店・おかげ庵：「ポケモンといっしょだモン♪」キャンペーン】 3月5日より開催予定

コメダは、全国のコメダ珈琲店とおかげ庵にて「ポケモンといっしょだモン♪」キャンペーンを3月5日より開催する。

2025年夏に続き「ポケモン」とコメダ珈琲店・おかげ庵がコラボ。3月5日より開催される第1弾では、メタモンが主役となりコラボメニュー「メタモンのシロノワール ブルーベリーフロマージュ」などが展開されるほか、対象メニューの注文で「コメダ珈琲店の豆菓子風チャーム」がプレゼントされる。

第2弾ではポケモンが勢揃いし、コラボメニュー「カイリューのシロノワール カスタードプリン」や「フシギダネ・ヒトカゲ・ゼニガメのなかよし鶏タツタバーガーレモンタルタル」などをラインナップ。対象メニューを注文すると、第1弾とはデザインが異なる「コメダ珈琲店の豆菓子風チャーム」がプレゼントされる。

第1弾

販売期間：3月5日～4月8日

【コラボメニュー】

メタモンのシロノワール ブルーベリーフロマージュ（価格：1,280円～1,340円、ミニサイズは1,080円～1,140円）

メタモンの明太エビカツパン（価格：1,340円～1,430円）

メタモンのおさつボール（価格：1,060円～1,140円）

メタモンのエビつけきしめん（価格：1,400円～1,480円）

【グッズ】

コメダ珈琲店のミニダルマグラス風小物入れ（価格：2,000円）

【対象メニュー注文でプレゼント】

コメダ珈琲店の豆菓子風チャーム（第1弾、ランダム全4種）

第2弾

販売期間：4月9日～5月13日

【コラボメニュー】

カイリューのシロノワール カスタードプリン（価格：1,280円～1,340円、ミニサイズは1,080円～1,140円）

フシギダネ・ヒトカゲ・ゼニガメのなかよし鶏タツタバーガーレモンタルタル（価格：1,170円～1,240円）

フワンテのチーズボール（価格：1,060円～1,140円）

マクノシタのすき焼き風きしめん（価格：1,400円～1,480円）

【対象メニュー注文でプレゼント】

コメダ珈琲店の豆菓子風チャーム（第2弾、ランダム全4種）

(C)Pokémon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

