「ポケモン」とコメダ珈琲店が再びコラボ！ メタモンが主役のメニューを3月5日より展開
コメダは、全国のコメダ珈琲店とおかげ庵にて「ポケモンといっしょだモン♪」キャンペーンを3月5日より開催する。
2025年夏に続き「ポケモン」とコメダ珈琲店・おかげ庵がコラボ。3月5日より開催される第1弾では、メタモンが主役となりコラボメニュー「メタモンのシロノワール ブルーベリーフロマージュ」などが展開されるほか、対象メニューの注文で「コメダ珈琲店の豆菓子風チャーム」がプレゼントされる。
第2弾ではポケモンが勢揃いし、コラボメニュー「カイリューのシロノワール カスタードプリン」や「フシギダネ・ヒトカゲ・ゼニガメのなかよし鶏タツタバーガーレモンタルタル」などをラインナップ。対象メニューを注文すると、第1弾とはデザインが異なる「コメダ珈琲店の豆菓子風チャーム」がプレゼントされる。
第1弾
販売期間：3月5日～4月8日【コラボメニュー】
メタモンのシロノワール ブルーベリーフロマージュ（価格：1,280円～1,340円、ミニサイズは1,080円～1,140円）
メタモンの明太エビカツパン（価格：1,340円～1,430円）
メタモンのおさつボール（価格：1,060円～1,140円）
メタモンのエビつけきしめん（価格：1,400円～1,480円）【グッズ】
コメダ珈琲店のミニダルマグラス風小物入れ（価格：2,000円）【対象メニュー注文でプレゼント】
コメダ珈琲店の豆菓子風チャーム（第1弾、ランダム全4種）
第2弾
販売期間：4月9日～5月13日【コラボメニュー】
カイリューのシロノワール カスタードプリン（価格：1,280円～1,340円、ミニサイズは1,080円～1,140円）
フシギダネ・ヒトカゲ・ゼニガメのなかよし鶏タツタバーガーレモンタルタル（価格：1,170円～1,240円）
フワンテのチーズボール（価格：1,060円～1,140円）
マクノシタのすき焼き風きしめん（価格：1,400円～1,480円）【対象メニュー注文でプレゼント】
コメダ珈琲店の豆菓子風チャーム（第2弾、ランダム全4種）
(C)Pokémon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.