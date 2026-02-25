【スクエニセール】「サガフロ」「ロマサガ3」など「サガ」シリーズスマホタイトル6作品がお手頃価格で販売中！ 3月15日まで
【スクエニ MARCH SALE】 期間：3月15日まで（※App Store、Google Play）
スクウェア・エニックスは、RPG「サガ」シリーズのスマートフォン向けゲーム6作品を対象に含む「March セール」を実施している。期間は3月15日まで（※App Store、Google Play）。
本セールでは、「サガ フロンティア リマスター」、「ロマンシング サガ 3」など、スマホ向けの「サガ」シリーズ6作品がお手頃価格で販売されている。
なお、タイトルによっては機種別にセール価格が変わっているものがあるため、各ストアにて確認のうえ購入してほしい。
□「スクエニ MARCH SALE」のページ
セール対象タイトル
サガ フロンティア リマスター
価格：4,800円 → 2,400円
ロマンシング サガ 3
価格：3,600円 → 1,000円
サガ スカーレット グレイス 緋色の野望
価格：5,000円 → 1,500円
サ・ガ コレクション
価格：2,600円 → 1,300円
マンシング サガ -ミンストレルソング- リマスター
価格：5,400円 → 2,700円
サガ エメラルド ビヨンド
価格：7,480円 → 3,700円
「サガ フロンティア リマスター」スクリーンショット
(C) SQUARE ENIX