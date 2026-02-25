【スクエニ MARCH SALE】 期間：3月15日まで（※App Store、Google Play）

スクウェア・エニックスは、RPG「サガ」シリーズのスマートフォン向けゲーム6作品を対象に含む「March セール」を実施している。期間は3月15日まで（※App Store、Google Play）。

本セールでは、「サガ フロンティア リマスター」、「ロマンシング サガ 3」など、スマホ向けの「サガ」シリーズ6作品がお手頃価格で販売されている。

なお、タイトルによっては機種別にセール価格が変わっているものがあるため、各ストアにて確認のうえ購入してほしい。

□「スクエニ MARCH SALE」のページ

セール対象タイトル

サガ フロンティア リマスター

価格：4,800円 → 2,400円

ロマンシング サガ 3

価格：3,600円 → 1,000円

サガ スカーレット グレイス 緋色の野望

価格：5,000円 → 1,500円

サ・ガ コレクション

価格：2,600円 → 1,300円

マンシング サガ -ミンストレルソング- リマスター

価格：5,400円 → 2,700円

サガ エメラルド ビヨンド

価格：7,480円 → 3,700円

「サガ フロンティア リマスター」スクリーンショット

(C) SQUARE ENIX