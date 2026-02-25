Novel Core、アニメ『刃牙道』EDテーマ「Mountain Top」2月27日にリリース決定！アートワークも公開！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

ロックシンガーとしての爆発力とラッパーとしての鋭さを兼ね備えた新世代ミクスチャーアーティスト・Novel Core。

2026年2月26日(木)よりNetflixにて、世界独占配信されるアニメ『刃牙道』のEDテーマとなる新曲「Mountain Top」が、2月27日(金)にデジタルリリースされることが決定。あわせて、アートワークも公開された。

新曲「Mountain Top」は、共同制作者のJUGEMをプロデューサーに迎え、アニメ『刃牙道』のエンディングテーマとして書き下ろされた。

ロックを基軸に、ロックやヒップホップをはじめとする多彩なNovel Coreのルーツを融合させた、ハードで緊張感のあるミクスチャーサウンドの上で、“強さ”と“戦う理由”を描き出す本楽曲は、「努力する者は、楽しむ者には勝てない」というテーマに、頂に立つ者が背負う孤独や犠牲、その先に広がる景色を重ねながら、山頂に近づくほど酸素が薄くなるような“強さの代償”をタイトルに投影。

アニメの世界観を落とし込んだ言葉のギミックと、緊迫感を帯びたトラックが生む高揚感の中で、鋭く畳みかけるラップとエモーショナルな歌唱が交錯し、強さの本質を鮮烈に突きつける1曲に仕上がっている。

2月27日(金)のリリースに先駆け、Apple Music / Spotify ではPre-Add / Pre-Saveも開始となった。

＜Novel Core コメント＞

『刃牙道』のエンディングを任せていただけたことを、心から光栄に思います。

最強であるがゆえに誰よりも孤独な勇次郎。その強さの根源に触れようとする刃牙の視点で、山頂に近づくほど酸素が薄くなるような “強さの代償” を『Mountain Top』というタイトルに込めました。

さらに “努力する者は、楽しむ者には勝てない” ──刃牙の世界が語り続けてきた強さの哲学をリリックに映し出すことで、武蔵との激闘が放つドラマとも呼応する、ヒリつく一曲になったと思います。

楽曲の至るところに仕掛けたギミックも、ぜひ、アニメとともに感じていただけたら嬉しいです。

●作品情報

アニメ『刃牙道』

＜あらすじ＞

世界一の格闘マニアである徳川光成が所有するスカイツリーの地下深くの研究所。そこで禁忌の実験が行われようとしていた…。

その実験とは最新鋭の科学技術によって伝説の剣豪、宮本武蔵の亡骸からクローンを作り出し、現世へと復活させる事。

究極の武、剣聖、天下無双とありとあらゆる強さの称号と賞賛をほしいままにしてきた武蔵の復活は、この現代の日本、いや世界中を震撼させ、非常事態へと叩き込む！！

地下闘技場戦士の面々や刃牙、そして勇次郎…すべての闘いに生きる者たちを巻き込んだ時代を超えた史上最強決定戦が今、幕を開ける…！！

2026年2月26日(木)よりNetflixにて世界独占配信決定！

●リリース情報

New Single

『Mountain Top』

2026年2月27日(金)配信リリース

Pre-add / Pre-save

https://avex.ffm.to/novelcore_mt

配信リンクはこちら

https://novelcore.lnk.to/MountainTop

※2月27日(金)リリース開始以降、各音楽配信サービスへアクセス可能

●ライブ情報

PERFECTLY DEFECTiVE TOUR 2026

2026年4月15日(水) 東京

会場：恵比寿LIQUIDROOM (OPEN 18:00 / START 19:00)

お問い合わせ：クリエイティブマン

03-3499-6669 (月・水・金 12:00〜16:00)

2026年5月29日(金) 北海道

会場：札幌 PENNY LANE24 (OPEN 18:00 / START 19:00)

お問い合わせ：マウントアライブ

050-3504-8700 (平日11:00〜18:00)

2026年5月31日(日) 宮城

会場：仙台 Rensa (OPEN 16:00 / START 17:00)

お問い合わせ：GIP

GIPお問合せフォーム (https://www.gip-web.co.jp/t/info)

2026年6月6日(土) 大阪

会場：大阪 BIGCAT (OPEN 17:00 / START 18:00)

お問い合わせ：YUMEBANCHI (大阪)

06-6341-3525 (平日12:00〜17:00)

2026年6月7日(日) 福岡

会場：福岡 UNITEDLAB (OPEN 17:00 / START 18:00)

お問い合わせ：キョードー西日本

0570-09-2424 (平日・土曜：11:00〜15:00)

2026年6月19日(金) 愛知

会場：名古屋 DIAMOND HALL (OPEN 18:00 / START 19:00)

お問い合わせ：サンデーフォークプロモーション

052-320-9100 (12:00〜18:00)

2026年6月26日(金) 東京

会場：豊洲PIT

※チケット料金含む詳細は後日発表

※開場 / 開演時間は変更となる場合がございます。

チケット料金

スタンディング

一般：\6,000 (税込)

学割：\5,000 (税込)

※ドリンク代別

チケット受付

最終プレオーダー (抽選)

受付期間：2/20(金)12:00〜3/8(日)23:59

https://eplus.jp/novelcore/

一般発売

3/20(金) 12:00〜

チケットに関する注意事項

※購入枚数制限：お一人様 1公演につき4枚まで

※入場は整理番号順に行います。

※入場時ドリンク代別途必要です。

※未就学児入場不可、小学生以上チケット必要

※学割チケットのみ入場時に学生証の提示が必須となります。

※本ツアーは映像収録および写真撮影用のカメラが会場内に入り、ご来場のお客様の様子が写真、映像に映りこむ場合がございます。収録された映像・写真は商品化やプロモーション等に使用される可能性がございますので、あらかじめご了承ください。

※本公演中におけるお客様同士のトラブルや体調不良・怪我等については、主催者は責任を負いかねます。参加に際しては各自の責任とご判断のもと、十分ご留意ください。

＜Novel Core プロフィール＞

東京都出身、25歳。ラッパー、シンガーソングライター。

SKY-HI主宰のマネジメント / レーベル “BMSG” に第一弾アーティストとして所属。

高いラップスキルと繊細な歌唱技術を保有しながらも、等身大の言葉で紡ぐ飾らない表現力とパワフルなライブパフォーマンスが話題を呼び、幅広い世代から強い支持を集める。

ヒップホップとロックを軸に、様々なサブカルチャーを融合させた独自のミクスチャーサウンドは、ジャンルに縛られない自由な表現として高い評価を獲得。これまでに発表した全てのアルバム作品が主要チャートで日本1位を獲得するなど、その名を確かなものとしてきた。

2024年1月、日本武道館での単独公演を完全ソールドアウトで成功させ、翌2025年2月には自身初となるアリーナ単独公演を決行。

大型公演に限らず、全国各地のライブハウスを巡るツアーも精力的に展開し、圧倒的なライブ力と真摯な姿勢でファンダムとの強い信頼を築いている。

また、ライブの総合演出をはじめ、衣装のスタイリングからアートワークのデザインに至るまで、全てのクリエイティブにおいて一貫してNovel Core自身がディレクションを担っており、その鋭い感性は音楽シーンの枠を超えて高く評価されている。

FERRAGAMOやETROなどのトップメゾンのモデルにも起用されるなど、ファッション業界からの注目も高く、アーティストとしての表現領域をさらに広げている。

音楽、ファッション、アートワークなど、多種多様なカルチャーへの愛とそれを裏付ける実力で、Z世代を牽引する新世代ミクスチャーアーティスト。

©板垣恵介(秋田書店)／刃牙道製作委員会

