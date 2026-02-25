¤²¤ó¤¸¤ÖÉðÆ£½á¡¢½é¤Î¥½¥í¼Ì¿¿½¸¡Ö±íÈô¡×·èÄê É½»æ¥«¥Ã¥È¡õÆÃÅµÆâÍÆ¤â²ò¶Ø¡Ú¥³¥á¥ó¥È¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/02/25¡Û¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¸¶°ø¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ëÉðÆ£½á¤¬2026Ç¯6·î10Æü¤Ë¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë¼Ì¿¿½¸¡Ö±íÈô¡Ê¤¨¤ó¤Ô¡Ë¡×¡ÊSDP¡Ë¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢É½»æ¥«¥Ã¥È2ÅÀ¤ÈÆÃÅµÆâÍÆ¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉðÆ£½á¡¢½À¤é¤«¤µ¤ÎÃæ¤Ë½É¤ë±Ô¤µ¤Ç»ëÀþ¤òÃ¥¤¦É½»æ¥«¥Ã¥È
ÆÈ¼«¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·Â³¤±¤ë7¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¸¶°ø¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£¡×¡£2025Ç¯11·î¤Ë¤Ï¤Ô¤¢¥¢¥ê¡¼¥ÊMM¤Ë¤Æ¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤òÀ®¸ù¤µ¤»¡¢Ãå¼Â¤Ë¿Íµ¤¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÄÌ¾Î¡¦¤²¤ó¤¸¤Ö¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÉðÆ£¤Ï¡¢MBS¥É¥é¥ÞÆÃ¶è¡Ö¤Õ¤Ã¤¿¤é¤É¤·¤ã¤Ö¤ê¡×¤Ç¤ÏW¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢2·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÉñÂæ¡ØFINAL FANTASY BRAVE EXVIUS ¸¸±ÆÀïÁèTHE STAGE ¶¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¡£¤½¤ó¤ÊÉðÆ£¤¬¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë¥½¥í¼Ì¿¿½¸¡Ö±íÈô¡Ê¤¨¤ó¤Ô¡Ë¡×¤òÉðÆ£¡Ê610¡Ë¤ÎÆü¤Ç¤¢¤ë2026Ç¯6·î10Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
º£²ó¤Ï¡¢2¼ïÎà¤Î¥«¥Ð¡¼¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£É½»æ¥«¥Ã¥È¡¦¥¿¥¤¥È¥ë¤É¤Á¤é¤âÉðÆ£¼«¿È¤¬·èÄê¡£ÄÌ¾ïÈÇ¤ÎÉ½»æ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢ÉðÆ£¤ÎÆÃµ»¤Ç¤¢¤ë¶õ¼ê¤ÎÆ»Ãå¤òÅ»¤Ã¤¿¡¢ÀÅ¤«¤Ê¶¯¤µ¤È±ð¤ä¤«¤µ¤¬¸òº¹¤·¤¿½Ö´Ö¤òÂª¤¨¤¿1Ëç¡£+KIRARI²ñ°÷¸ÂÄêÈÇ¤Î¥«¥Ã¥È¤Ï¡¢½À¤é¤«¤µ¤ÎÃæ¤Ë±Ô¤µ¤¬½É¤ë¡¢»ëÀþ¤òÃ¥¤¦1Ëç¡£¤É¤Á¤é¤â¡¢ËÜºî¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶õ¼ê¤Î·¿¡Ö±íÈô¡Ê¤¨¤ó¤Ô¡Ë¡á±í¡Ê¤Ä¤Ð¤á¡Ë¤¬¶õ¤òÉñ¤¦»Ñ¤òÉ½¤¹Æ°¤¡×¤ò¡¢¤Þ¤µ¤ËÂÎ¸½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥«¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜºî¤Ï¡¢ÉðÆ£¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢ÉðÆ£¤Î¡Ö¤é¤·¤µ¡×¤òÂ¸Ê¬¤ËÉ½¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÍÍ¡¹¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç»£±Æ¡£°µÅÝÅª¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÇÌ¥¤»¤ë²¦Æ»¤Î¥¤¥±¥á¥ó¥«¥Ã¥È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤ä¤ó¤Á¤ã¤Ê»Ñ¤ä¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊÉ½¾ð¡¢Ìµ¼Ùµ¤¤ÊÉ½¾ð¡¢´Áµ¤¤¢¤Õ¤ì¤ë»Ñ¡¢Â¾¤Ë¤âÉðÆ£¤Ë¤·¤«É½¸½¤Ç¤¤Ê¤¤¸ÄÀÅª¤Ê»Ñ¤Ê¤É¡¢ÉðÆ£¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë1ºý¡£¤Þ¤¿¡¢ÉðÆ£¤ò¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¥Ú¡¼¥¸¤ä¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¤Ã¤ÈÉðÆ£¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡ÖÉðÆ£½á¸¡Äê¡×¤Ê¤É¤â¼ýÏ¿¡£¡ÚÉðÆ£½á¡Û¤¬Á´ÉôµÍ¤Þ¤Ã¤¿¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î1ºý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÄÌ¾ïÈÇ¡¦+KIRARI²ñ°÷¸ÂÄêÈÇ¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¹ØÆþÆÃÅµ¤¬²ò¶Ø¡£ÄÌ¾ïÈÇÆÃÅµ¤Ï¡¢Á´3¼ïÎà¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥Õ¥©¥ÈÉ÷¼Ì¿¿¡£+KIRARI²ñ°÷¸ÂÄêÈÇ¤Ï´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÉ½»æ¥«¥Ð¡¼¤ËËÜ¿Í¤ÎÄ¾É®¥µ¥¤¥ó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÄÌ¾ïÈÇÆÃÅµ¤Î³¨ÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸åÆü²ò¶Ø¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢È¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤â³«ºÅÍ½Äê¡£¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
6·î10ÆüÉðÆ£¤ÎÆü¤Ë¼Ì¿¿½¸¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÉðÆ£½á¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤ä¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò1¥Ú¡¼¥¸1¥Ú¡¼¥¸³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¤³¤Î¼Ì¿¿½¸¤Ç¤·¤«¸«¤ì¤Ê¤¤»Ñ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢È¯Çä¤ò¤¼¤Ò³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¿¥¤¥È¥ë¡§ÉðÆ£½á¼Ì¿¿½¸¡Ö±í⾶¡×¡ÊÆÉ¤ßÊý¡§¤¨¤ó¤Ô¡Ë
Ãø¼Ô¡§ÉðÆ£½á
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯6·î10Æü
¥µ¥¤¥º¡§B5
¥Ú¡¼¥¸¡§128¥Ú¡¼¥¸
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢¡ÉðÆ£½á¡¢½é¥½¥í¼Ì¿¿½¸¡Ö±íÈô¡×
¢¡ÉðÆ£½á¡¢É½»æ¥«¥Ã¥È²ò¶Ø
¢¡ÉðÆ£½á¥³¥á¥ó¥È
¢¡ºîÉÊ³µÍ×
