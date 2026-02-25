Ｊ２藤枝は２５日、３月１日のアウェーいわき戦に向け、焼津市内で調整を行った。ＤＦ森侑里（２５）が目指すのは、今季就任した元日本代表ＤＦの槙野智章監督のような“点が取れるセンターバック”だ。

強い雨がピッチを打つ中、鋭いスプリントを繰り返した森。開幕戦は出番がなかったが、その後は巻き返している。今季初先発となった２月１４日のＪ３松本山雅戦（２〇０）でクリーンシートによる今季初勝利に貢献。続く、ＰＫ戦の末に敗れた前節の甲府戦でも３バックの右としてフル出場した。須藤大輔前監督（現横浜ＦＣ監督）の下でも攻撃的なプレーは求められていたが、その姿勢を実際に発揮してきた現在の指揮官のもとで、森はさらにプレーの質を磨いている。「より高い要求をされていますが、その局面ごとに自分で選びながらアップデートしているところです。質も量も、もっと上げていきたい」

槙野監督からは、ボールの運びどころや逆サイドへの展開など、細部にわたる具体的な指示が出ているという。攻撃の起点としての役割も増し、“攻めるＤＦ”への進化を遂げつつある。チームが掲げる攻撃的サッカーにおいて、脅威を与える存在となりつつある。

今季の藤枝は平均身長１７５・９センチでＪリーグの中でも小柄なチーム。森はＤＦ大森彗斗（１８７センチ）に次いで、ＤＦ中川創と並びチーム２番目の１８４センチ。セットプレーでは貴重なターゲットだ。前節は得点こそならなかったが、ＣＫではゴール前で果敢に跳び、存在感を示した。

身長１８２センチと森と２センチ差の指揮官は、Ｊ１通算４１５試合４６得点を誇る“異色のＤＦ”。森もＹｏｕＴｕｂｅでそのゴール集を何度もチェックしているという。「同じポジションであれだけ取れる。見ないわけにはいかないですよね」。昨季は２５試合で得点は最終節の１得点のみ。鹿児島キャンプでは槙野監督から「今年は５点ぐらい取れ」とハッパをかけられたという。「得点だけでなく、アシストも取りたい」。

次戦は３月１日のいわき戦。鹿児島キャンプ中のトレーニングマッチでは４―２で勝利した相手だが、森は気を緩めない。「キャンプでの対戦は指標にはならないと思っています。強く、速く、それを継続できるチーム。そういう相手に対して、僕らなりの良さを出して結果を出していければ」。アウェーの洗礼も、ボールも跳ね返す。（伊藤 明日香）