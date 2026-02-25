ソフトバンクの小久保裕紀監督（54）は25日、台湾・中信との交流試合前に台北ドームで取材に応じ、台湾での一番の思い出を侍ジャパンの監督を務めた2015年のプレミア12と振り返った。

「（台湾は）4回目ですね。大学生で最初に来た。プレミアで全勝して（日本へ）帰って、準決勝で負けたあの大会。ここの準々決勝も一発勝負やったんで前田健太いかせましたけど。ここ（台北ドーム）がまだなくて3カ所くらい、転点としながらやりました。今となったらネタですけどね」

15年プレミア12はプエルトリコとの準々決勝に前田健太（現楽天）を起用し、台湾ラウンド5戦全勝で帰国。ただ、東京ドームでの準決勝は韓国に敗れた苦い記憶がある。

一方、ダイエー時代には本塁打も放っており、現地での知名度は抜群。前日24日はコーチと会食し「台湾料理屋にいったよ。老舗で（台北の）三越の8階で満席やったよ。個室を用意してもらっていたけど、出たらサインをもらう台湾の人たちがわんさかおった」。混雑を避けるためにペンは走らせなかったが、「カードを持ってきていたのであげましたよ」と宮崎キャンプでも配布したサイン入りカードを配るなど、異国の地でのファンサービスも忘れなかった。