【ローソンストア100】たまねぎ＆じゃがいも1袋108円！ツナ缶まとめ買いなど「春の生活応援」キャンペーン実施中《3月17日まで》

ローソンストア100では、2026年2月25日から3月17日までの期間、「春の生活応援」を開催しています。

新商品「白いメロンパン」「黒いメロンパン」も登場

今回の企画では、食卓の基礎になる野菜、日常使いのPB（プライベートブランド）「ローソンバリューライン」やオリジナル商品、備蓄性が高い缶詰商品、春らしい商品など、生活シーンに寄り添った4つの施策を展開しています。

（1）基礎野菜のEDLP展開

じゃがいも、たまねぎ、にんじん各1袋が、期間中は毎日108円に。カレーや肉じゃがなど家庭料理の土台になる定番の野菜を、引き続きEDLP（エブリデイ・ロープライス）で展開します。

（2）新生活を支えるPB商品集合展開

パスタやサラダ、スープ、レトルト食品など、忙しい新生活にうれしいPB「ローソンバリューライン（VL）」商品が売り場に集合し、迷わず選びやすい形で展開します。

（3）ツナ缶のお得なバンドル販売

パスタやサラダ、サンドイッチなどでアレンジしやすく備蓄性にもすぐれるツナ缶が、2個同時で通常216円から66円引きの150円と、お得に購入できます。

（4）白と黒のメロンパン新発売

北海道産牛乳入りのホイップをサンドした「白いメロンパン」、チョコレートホイップを挟んだ「黒いメロンパン」が3月11日に登場。デザート感覚で楽しめて、小腹を満たすのにもぴったりです。

価格は各127円。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部