米津玄師「IRIS OUT」が「歴代2位タイ」「ソロ史上初」となる23週連続1位を記録
米津玄師の「IRIS OUT」（劇場版『チェンソーマン レゼ篇』主題歌）が、3月2日付オリコン週間ストリーミングランキングにおいて、23週連続1位を記録。「歴代2位タイ」「ソロ史上初」となる快挙を達成した。
■「KICK BACK」も米津玄師初の累積再生数6億回突破
さらにに、 2月25日公開のBillboard JAPAN ストリーミング・ソング・チャート「Streaming Songs」においても、通算22週目の首位を獲得し、歴代単独5位、ソロアーティスト歴代1位を記録。同日公開のアニメ・ソング・チャート「Hot Animation」でも通算19週目の首位を獲得。
また、2月19日公開の「Global Japan Songs Excl. Japanでは、3週ぶり通算20回目の首位に返り咲いた。
この結果、「IRIS OUT」は、3月2日付オリコン音楽ランキングと、2月25日公開のBillboard JAPAN音楽チャートを合わせて、首位5冠を記録。
加えて、TVアニメ『チェンソーマン』オープニングテーマ「KICK BACK」が、3月2日付オリコン週間ストリーミングランキングにて、週間再生数172.9万回を記録。累積再生数は6億49.0万回となり、自身初の累積再生数6億回突破を達成した。
「IRIS OUT」と「KICK BACK」。記録を更新し続ける2曲の今後に引き続き注目だ。
■リリース情報
2025.09.24 ON SALE
SINGLE「IRIS OUT / JANE DOE」
2026.02.27 ON SALE
ANALOG「IRIS OUT / JANE DOE」
※輸入盤の特性上、海外での製造や輸送の状況により、発売日が数ヵ月遅れる場合がございます
