国公立大学の前期日程の入学試験が始まりました。3000人以上が出願した新潟大学でも、受験生が初日の試験に挑んでいます。一方、子どものために保護者はアパートやマンションの物件を探し始めています。



25日午前9時ごろ、新潟大学五十嵐キャンパスでは受験生が会場に次々と入っていきました。



■工学部を受験

「インテリアデザイナーになりたいと思って工学部に(志願した)。120%の力を出して頑張りたい。」



■創生学部を受験

「合格祈願のお守りです。地元で国公立といえばここなので、新潟大学に行きたいと考える。」



■経済科学部を受験

「毎日7時間ぐらいは(勉強を)繰り返していた。余裕を持って合格できればいいな。頑張るぞ！」



新潟大学の前期日程は、10の学部の定員1315人に対し3244人が出願し、倍率は2.5倍となっています。新潟大学の前期日程2月27日(金)までで、合格発表は3月8日(日)です。





試験が始まった25日午前10時すぎ－

大学近くの不動産屋は、物件を探す受験生の保護者で混雑していました。物件を探していたのは栃木県から来た夫婦。高校3年生の息子が新潟大学を受験しています。



■息子が受験

「県外からきているので何回も来られないので、空いている時間に探そうと。仮押さえができるというネット情報もあったので、早めに動いておこうかなと。」



トイレ・風呂が別で家賃3万円以内の物件を探し求め、スタッフと一緒に大学近くにある物件を内見しました。



■息子が受験

「思ったよりきれいだなと。大学からも近そうだし悪くはないんじゃないかと。検討したいと思う。」



アパマンショップ新潟大学前店では1月以降、受験生や保護者からの問い合わせが相次いでいて、残りの物件数も少なくなってきているといいます。



■アパマンショップ新潟大学前店 臼井貴章店長

「合格発表を待っていたら物件数はかなり減るということもあるので、希望の部屋を数多くあるうちに押さえてしまうというのがある。希望の物件が見つかると思うので、早く動くに越したことはない。」