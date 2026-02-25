ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【続報】長崎市と諌早市の公式ウェブサイト復旧「クラウド基盤の不具… 【続報】長崎市と諌早市の公式ウェブサイト復旧「クラウド基盤の不具合」が原因《長崎》 【続報】長崎市と諌早市の公式ウェブサイト復旧「クラウド基盤の不具合」が原因《長崎》 2026年2月25日 18時55分 NIB長崎国際テレビニュース リンクをコピーする みんなの感想は？ 長崎市と諌早市の公式ウェブサイトが閲覧できなくなる障害が発生していましたが、両市によりますと復旧が確認されたということです。 長崎市によりますと原因は「クラウド基盤の不具合」としています。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 雲仙市一般会計当初予算案「寄付金9億円減」ふるさと納税指定の取り消し処分で《長崎》 【速報】長崎市と諌早市のHP 閲覧不可の状態続く「市役所業務への影響はなし」《長崎》 大切な人への思い「あなたに会えたら展」メッセージや感謝の思いをつづった便箋を展示《長崎》 関連情報（BiZ PAGE＋） 墓, 海, 大阪, 明大前, 埼玉, デイサービス, 大船, イベント, 徳島, 横浜