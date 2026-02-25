

○日ヒュム <5262> [東証Ｐ]

自己株処分による434万7900株の公募とオーバーアロットメントによる上限65万2100株の自己株処分を実施する。処分価格は3月5日から10日までの期間に決定される。



○中部鋼鈑 <5461> [東証Ｐ]

既存株主による163万7100株の売り出しと、オーバーアロットメントによる上限24万株の売り出しを実施する。売出価格は3月5日から10日までの期間に決定される。



○タメニー <6181> [東証Ｇ]

ＡＩフュージョンキャピタルグループ <254A> を割当先とする1284万8000株の第三者割当増資を実施する。発行価格は105円。



○電子材料 <6855> [東証Ｓ]

173万9200株の公募増資とオーバーアロットメントによる売り出しに伴う上限26万0800株の第三者割当増資を実施する。発行価格は3月10日から12日までの期間に決定される。



○サンフロ不 <8934> [東証Ｐ]

伊藤忠商事 <8001> を割当先とする550万株の第三者割当増資を実施する。発行価格は2438円。



[2026年2月25日]



株探ニュース

