【ワシントン＝淵上隆悠】トランプ米大統領は２４日の一般教書演説で、「選挙で不正が蔓延（まんえん）している」と主張し、投票時の身元確認の厳格化などを定めた法案の早期成立を訴えた。

１１月の中間選挙に向けて民主党を攻撃し、支持者の結束を図る狙いがありそうだ。

トランプ氏が成立を呼びかけた全米有権者登録法改正案は、有権者登録の際にパスポートなどで市民権を持つことを証明したり、投票時に顔写真付きの身分証明書の提示を義務づけたりすることが柱だ。民主党はマイノリティー（人種的少数派）や貧困層が投票しにくくなるとして反対している。法案は１１日に下院を通過したが、民主党の協力が必要な上院では審議開始のめどもたっていない。

法案成立が困難なのはトランプ氏も織り込み済みとみられ、真の目的は民主党が選挙で不正を働いているとの印象を広めることにありそうだ。演説でも「民主党は不正なしでは選挙で勝てない」と攻撃した。

２０２４年大統領選で、「不正ができないほどの大差」を呼びかけて勝利をつかんだトランプ氏は、改めて「不正選挙」に焦点を当て、劣勢も指摘される中間選挙に向けて支持者の危機感をあおろうとしている。