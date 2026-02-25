元WBA世界スーパーフライ級王者・飯田覚士氏（56）が、元WBA世界ライトフライ級王者の渡嘉敷勝男氏（65）をゲストに自身のYouTube「飯田覚士ボクシング塾ボックスファイ」を更新。5月2日に対戦予定の井上尚弥（大橋）VS中谷潤人（M.T）戦を予想した。

渡嘉敷氏は井上が前回、前々回の試合で判定決着だったことが疲れ、ストレスのマイナス要素になると指摘した。

一方、飯田氏は「僕は判定決着は逆にメンタル的に（ステージが）上にいったかと思うんですよ」と否定した。

デビューから32連勝中の井上だが、2試合連続の判定勝ちは初。9月のアフマダリエフ戦は勝ちに徹した判定勝ちで、ピカソ戦はKO狙いのプランが防御を固めた相手に対してプランを変更してのクリーンな判定勝ちと説明した。

KO勝ちの呪縛が解けた井上は怖いという。

飯田氏は「ピカソ戦に序盤KOで勝っていたら中谷戦もKOを見せたいと思ったかもしれないが、判定でもいいと思ったなら（誰も）井上に勝てるチャンスはない」と指摘。判定で勝つプランを取った井上には中谷でも勝つ可能性はほぼないのではないかと予想した。