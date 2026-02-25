コムテックス、現場で見積・プランを提示するリフォーム営業支援サービス開始
コムテックスは2月27日、リフォームの現場調査から見積提示までを端末1台で完結させる営業支援ツール「MiRAKU」のサービスを開始する。
リフォーム営業支援サービス「MiRAKU」の提供開始
「MiRAKU」とは、現場で商品と工事を選ぶだけで、即座に金額提示とプランシート出力が可能なツール。
従来のリフォーム営業では、現場調査後に一度帰社し、採寸データを元に積算、カタログを確認しながら見積を作成するというプロセスが一般的だった。労働長時間化、業務圧迫、見積のヌケ・モレなど人為的ミスが課題になっていたが、同ツールの活用で営業効率の向上とスピード感のある初期提案ができる。
リフォームの営業・見積り時のお悩みを解決
豊富なデータから自社に適した商品を選択するだけで見積が作成でき、カタログ準備の手間を省くことが可能になる。また、採寸データから内装・外装の施工面積を自動計算して見積に反映できる。その場で見積書やプランシートを出力し、迅速な提案が可能。自社の利益率や商品に合わせた明細のカスタマイズも行えるため、各社の運用に最適化できる。
お客様への素早い提案・見積作成をサポート
同ツールは、3月3日から東京ビッグサイトで開催される「建築・建材展2026」への出展も予定している。
