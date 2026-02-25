おうち焼き肉のマンネリ脱出！ダイショー、″アメリカンでジャンキー″な味わいのBBQソース発売
ダイショーは3月1日、アメリカンでジャンキーな味わいの「BBQソース スモーク&ペッパー味」と「同 スパイシー&ガーリック味」を全国で発売する。
BBQソース スモーク&ペッパー味
おうち焼き肉の頻度が高まるなか、味のマンネリや使い切れないといった不満を解消するため、使い切れる量・アウトドアでも便利な240gの小ボトルタイプを展開する。
「スモーク&ペッパー味」(324円)は、トマトベースに黒こしょうとにんにくを効かせたスモーキーな風味で、チキンナゲットやフライドポテトなどの揚げ物のディップにも使うことができる。
「スパイシー&ガーリック味」(324円)は、しょうゆベースににんにくの旨みを効かせ、赤唐辛子でスパイシーに仕上げた。ハンバーグやガーリックライスの味付けにも活用できる。
BBQソース スパイシー&ガーリック味
