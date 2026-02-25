イタリア高級レッグウェアブランド「ピエールマントゥー」に、待望のショート丈登場
stellaは2月18日、イタリアの老舗レッグウェアブランド「Pierre Mantoux(ピエールマントゥー)」の2026SSコレクションを、オンラインショップで先行発売した。
TOLEDO(トレド)
ピエールマントゥー(Pierre Mantoux)は、1932年ジャングロッシ家がミラノに創業した90年以上の歴史があるミラノの老舗レッグウェアブランド。高いファッション性と品質を誇り、世界中のセレブリティに愛用されている。
今季の「ヴェリアコレクション」は世界各地の都市から着想を得ており、日常からファッションシーンまで幅広く活躍するソックスコレクション。創造性豊かな全11型(5,280円〜9,350円)を展開する。
待望のショート丈ソックスは2型。ラメ糸を織り交ぜたニット調の「TOLEDO(トレド)」(5,500円)は、ほどよい透け感で春夏の装いに爽やかさを添える。
レーヨンの上品な光沢とフリルが特徴の「IVREA(イヴレア)」(7,150円)は、足元にフェミニンなアクセントを加えるソックス。
IVREA(イヴレア)
TOLEDO(トレド)
IVREA(イヴレア)