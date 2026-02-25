まだ人馴れしていない保護猫ちゃんに。威嚇途中で口におやつを持っていってみたら……。葛藤しながらもコロッと態度が急変する様子は、記事執筆時点で37万回以上再生され、「何度見てもいいですねw」「魔法のおやつだね！」「ちょっと葛藤してるのかわいい♡」といった声が寄せられました！

【動画：激しく威嚇する保護猫に『おやつ』を差し出してみると…まさかの展開】

威嚇が激しい人馴れしていない保護猫

Instagramアカウント「ペットシッターと保護猫たち くさのようこ」さまは、保護した猫さんの様子を発信しながら、人馴れの訓練も行っています。

この日は、まだ人馴れしていない威嚇の激しい猫さんにおやつをあげることに。ケージを開けて近寄ると、「シャァー！」と激しい威嚇で「近寄るなぁ！」と警戒する猫さん。

そんな猫さんにおやつを見せても、おやつの存在を知らないため、さらに「なんだそれは！？」とお怒り気味。

おやつを口元に持っていくと…

しかし、食べてもらわないことには、おやつの美味しさを理解してもらえません。そこで、猫さんが振り返ったときに……

口元におやつをトンと当ててみることに！すると……

「あれ？美味しい、かも……」と目を泳がせながら、まるで反発心とおやつの美味しさの狭間で葛藤するように目を泳がせ始めた猫さん！

そして、しばらくフリーズした後……

「うまー！！」と途端におやつを勢いよく食べ始めたという猫さん！警戒心や反発心は、おやつの美味しさに叶わなかったようですね！

態度の急変レベルがすごいと話題に！

激しく威嚇し、おやつにまで警戒心を見せていた猫さんの態度の急変具合は、Instagramでも大反響！記事執筆時点で37万回以上再生され、「何度見てもいいですねw」「魔法のおやつだね！」「ちょっと葛藤してるのかわいい♡」などの声が寄せられました。

今回ご紹介した猫さん以外にも、Instagramアカウント「ペットシッターと保護猫たち くさのようこ」さまでは、たくさんの保護猫さんの様子が更新されています。

ぜひ人馴れに励む猫さんたちと投稿者さまの日常を覗いてみてくださいね！

猫ちゃん、投稿者さま、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「ペットシッターと保護猫たち くさのようこ」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。