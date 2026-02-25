SNSでにわかにバズ状態に

ミラノ・コルティナ五輪ではフィギュアスケート団体戦で日本が銀メダルを獲得するなど大フィーバーを巻き起こした。そんな中、北九州市立大の男子スケーターがSNS上で注目を集めている。

にわかにバズ状態になっているのは、立神杏士郎（4年）。22日まで広島県広島市で行われた「スケートヒロシマ」に出場。選手権男子の部で5位だった。立神は24日、自身のXで演技中の画像とともに文面に「スケート人生、最初で最後のスケートヒロシマ ずっと目標にしていたノーミスの演技を、最後のSPで披露することができて本当に良かったです」とつづった。

「応援してくださったみなさん、ありがとうございました！」と締めた投稿には、1日も経たずに700件以上リポストされ、6000件を超えるいいねがつく大反響。ファンを魅了している。

「こんなに可愛いフィギュアスケーターがいたなんて！！」

「バカイケメンすぎてAIかと思った」

「美男子すぎんか」

「ありえない、妖精みたい」

「え、天使ですか？」

「待って、りくりゅう関連ポスト見てたら美少年フィギュアスケーター出てきて超びっくり」

「こんなかっこ可愛い子がフィギュアスケート界にいたの？？？？ おったまげ」

立神は昨年、「College選抜コンテスト」でも予選を勝ち抜き、本戦に進出していた。



