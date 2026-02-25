サウサンプトンの松木玖生がQPR戦で2得点の活躍

イングランド2部チャンピオンシップのサウサンプトンに所属するMF松木玖生は、現地時間2月24日に行われた第34節QPR戦に先発出場し、2ゴールを挙げる活躍で5-0の快勝に大きく貢献した。

松木は1点リードで迎えた前半アディショナルタイム3分、左コーナーキックに高い打点のヘディングで合わせ、追加点をマーク。さらに後半5分には、味方のシュートがこぼれたところを逃さず、鋭い左足のダイレクトシュートでゴールネットを揺らした。

この試合でチームトップ級の評価を得た松木に対し、その圧巻のパフォーマンスとともに注目を集めているのが変貌を遂げた肉体だ。得点後の歓喜の輪で見せた姿に、ファンからは驚きの声が上がっている。

SNS上では「上半身かなりゴツくなってるな」「身体めちゃくちゃゴツくなってる」「体デカくなったなぁ」「逞しくなってる」「日本人の分厚さじゃない」と、肉体改造の成果に驚愕する反応が続出。また、待望のゴールに「チームメイトから好かれてる」「スゲーなおめでとう！」「苦しんだけど、結局どこに行っても戦力になる男」「まだこんなもんじゃない！」「胸が熱くなる」「ようやく覚醒きたか？！」「姿勢を周りも見てて認めてたからこその反応かな」「やっと来たか！」「キター」「熱すぎる」といったコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）