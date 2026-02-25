3Dモデリング人材の採用は、書類だけでは実力の見極めが難しい領域です。

国内初のRhino特化型マッチングサービス「3Dスカウト」が、学生と企業をつなぐ新しい接点として始まります。

作品提出からメタバース面談までを一連で進められる設計により、実務に近い視点で相互理解を深めやすくなります。

建築家コミュニティ「3Dスカウト」

開始時期：2026年3月学生側費用：無料企業側費用：応募1人あたり11,000円（税込）

建築家コミュニティは、建築設計者向けにRhinoを軸とした業務プロセスを提案する事業者です。

同社はRhino公式販売代理店として、商用版と教育版ライセンスを国内で展開してきました。

今回の3Dスカウトは、教育版ユーザーの3Dスキルと商用版ユーザーの採用ニーズを直接つなぐマッチングサービスです。

作品提出でミスマッチを抑える選考設計

エントリーシートの代わりに3Dモデル作品を提出する方式なので、企業側は面談前にモデリング品質を具体的に把握できます。

学生側も制作物そのもので強みを示せるため、実技ベースで評価される機会につながります。

Studio3DXで深める技術対話

面談はインタラクティブ3Dに対応したStudio3DXで行われるため、形状や構造の意図まで確認しながら話を進められます。

画面共有だけでは見えにくい細部をその場で検証できる流れは、配属後の認識ギャップを減らす判断材料になります。

低リスクで始めやすい費用ルール

応募がなかった場合の企業側費用：0円Studio3DXサブスクリプション契約企業の面談ルーム設営料：0円

応募人数ベースの課金により、採用活動の予算を管理しながら運用しやすい設計です。

受付人数の上限設定にも対応しているため、小規模チームでも段階的に導入しやすいサービスとなっています☆

Rhino共通言語で広がるキャリア接続

Rhinoは建築だけでなく造船やジュエリーやアパレルやアートまで活用領域が広く、分野を越えて技術評価しやすい共通基盤です。

共通ツールを軸にした今回の仕組みは、学生のキャリア形成と企業の即戦力採用を同時に前進させる導線として注目できます。

3D人材採用では、作品評価と面談設計を同時に最適化できるかが成果を左右します。

3Dスカウトは、作品確認から技術対話までを一つの流れでつなげることで、採用判断の精度を高めたい現場にも相性のよい仕組みです。

Rhino即戦力人材と企業が3D空間でつながる新導線！

建築家コミュニティ「Rhino特化型マッチング 3Dスカウト」の紹介でした。

よくある質問

Q. 建築家コミュニティ 3Dスカウトの最新情報はどこで確認できますか？

公式サイトや公式SNSで最新情報を確認できます。

Q. 建築家コミュニティ 3Dスカウトの詳細はどこで見られますか？

本記事または公式ページをご確認ください。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post Rhino即戦力人材と企業が3D空間でつながる新導線！建築家コミュニティ「Rhino特化型マッチング 3Dスカウト」 appeared first on Dtimes.