歌は祈りを届ける25周年アニバーサリー！竹島宏「教会で歌う〜心の音〜とデビュー25周年記念曲『純愛』」
2026年2月21日、ロマンティック歌謡歌手・竹島宏さんが初の教会コンサート「竹島 宏 教会で歌う〜心の音〜」を開催しました。
会場は東京都大田区の東調布教会で、ゴスペルクワイヤーCHOUBとの共演を含む全13曲を披露しています。
さらに公演内では、4月15日にデビュー25周年記念曲「純愛」をリリースすることも発表されました！
竹島宏「教会で歌う〜心の音〜」
開催日：2026年2月21日会場：東調布教会（東京都大田区北嶺町3-25）第一部：開場12:00／開演12:30第二部：開場15:00／開演15:30
竹島宏さんは、テイチクエンタテインメント所属のロマンティック歌謡歌手です。
今回の公演は、竹島さんが大切にしてきた「歌は祈り」という姿勢をタイトルどおり体現した初の教会ステージです。
25周年イヤーのスタートにふさわしい、挑戦性と物語性を兼ね備えた公演になっています。
初の教会コンサートで披露した全13曲
披露曲数：全13曲アンコール：1曲（M13「Amazing grace」）
「小夜啼鳥の片思い」「夢の振り子」「愛の嵐」など、竹島さんの代表曲と世界観に沿った選曲で構成されています。
教会空間の響きを生かしたセットリストで、歌詞の情景がより立体的に届く内容です。
ゴスペルクワイヤーCHOUBとのコラボレーション
共演：ゴスペルクワイヤーCHOUB（シューブ）主なコラボ曲：「You Raise Me Up」「Amazing grace」
誰もが知るスタンダードナンバーをクワイヤーと重ねることで、公演全体に祈りと祝福のトーンが加わりました。
竹島さん本人も「教会からパワーをもらっているような感覚」と語っており、会場の空気そのものが演出の核になった一夜です。
25周年記念曲「純愛」リリース情報
発売日：2026年4月15日商品形態：Aタイプ／Bタイプ定価：各1,550円（税込）品番：TECA-26013／TECA-26014
記念曲「純愛」は、作詞・松井五郎さん、作曲・幸耕平さん、編曲・坂本昌之さんの布陣で制作されています。
各タイプとも表題曲に加えて別楽曲とオリジナル・カラオケを収録する構成で、周年作品らしい厚みのあるパッケージです☆
教会公演で示した「歌は祈り」という軸は、これから続く25周年の活動全体を読み解くキーワードになりそうです。
ライブ体験と新曲リリースが連動する流れは、竹島宏さんの今を追いかける楽しさをさらに広げてくれます。
【歌は祈りを届ける25周年アニバーサリー！
竹島宏「教会で歌う〜心の音〜とデビュー25周年記念曲『純愛』」】の紹介でした。
