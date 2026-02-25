京都蜂蜜酒醸造所の2周年にあわせて、新作ミード「The MEAD ハニーデイズ」が2026年3月1日に発売されます。

発売前の予約期間は2月24日23:59までで、10％OFFと使用蜂蜜のお試し付きという特典も用意されています。

ミードをまだ飲んだことがない人でも、最初の一杯として手に取りやすい設計が今回のポイントです。

京都蜂蜜酒醸造所「The MEAD ハニーデイズ」

販売開始日：2026年3月1日内容量：250ml価格：1,485円（税込）アルコール度数：7％

京都蜂蜜酒醸造所は、京都の老舗蜂蜜屋が築約100年の京町家で手がけるミード専門醸造所です。

2024年3月10日にグランドオープンし、蜂蜜の個性を活かしたミードを継続して展開しています。

今回の「The MEAD ハニーデイズ」は、特別な日の一本ではなく日常に置けるミードを目指した新作です。

予約特典と受け取りスケジュール

予約受付期間：2026年2月2日12:00〜2026年2月24日23:59予約特典割引：10％OFF商品受渡日：2026年3月1日到着予定

予約購入者には割引に加えてこの商品に使われる蜂蜜のお試しサイズが付くため、味の背景まで体験しやすくなっています。

店舗受け取りと発送の選択肢があるので、生活動線に合わせて受け取り方法を選べる点も使いやすい設計です。

2種蜂蜜ブレンドがつくる香りと甘み

使用蜂蜜：メキシコ産オレンジ蜂蜜使用蜂蜜：ウクライナ産百花蜜使用酵母：ワイン酵母

メキシコ産オレンジ蜂蜜の明るい香りを立ち上げに置きつつ、ウクライナ産百花蜜で甘みの輪郭を丸く整えたブレンドです。

蜂蜜由来の風味を感じながらも重くなりにくく、食中にも合わせやすいバランスに仕上げられています。

初めてのミードとして選びやすい飲み口

同商品はアルコールの強さを前に出しすぎず、やわらかい口当たりで飲み進めやすいスタイルです。

お酒を飲み慣れていない人でも構えすぎずに試しやすく、ミード入門の一本として位置づけやすくなっています。

2周年記念シーズンで広がる楽しみ方

2周年日：2026年3月10日（ミードの日）

醸造所の2周年タイミングにあわせて関連企画も予定されており、新作ミードを体験できる場が広がる見込みです。

日常向けの一本を家で楽しむ流れと、記念企画で試す流れの両方を作れるのが今回の魅力です☆

蜂蜜の香りを感じるお酒に興味がある人にとって、味わいと背景を同時に知れる発売タイミングです。

普段の食事や夜のリラックスタイムに合わせる一本を探している人にも相性のいい新作になっています。

ミード初心者でも日常に取り入れやすい新作ミード一本！

京都蜂蜜酒醸造所「The MEAD ハニーデイズ」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「The MEAD ハニーデイズ」の発売日はいつですか。

2026年3月1日です。

Q. 予約特典の内容は何ですか。

10％OFF購入と使用蜂蜜のお試しサイズのプレゼントです。

Q. 内容量とアルコール度数を教えてください。

内容量250mlでアルコール度数は7％です。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post ミード初心者でも日常に取り入れやすい新作ミード一本！京都蜂蜜酒醸造所「The MEAD ハニーデイズ」 appeared first on Dtimes.