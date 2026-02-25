2026年3月5日より、GiGOグループのお店でMLBPAライセンス景品の展開が順次スタートします。

展開場所は全国のGiGOグループ店舗と、オンラインクレーンゲーム「GiGO ONLINE CRANE」です。

大谷翔平選手を含む8選手を起用した、コレクション性の高い限定景品がそろいます！

GiGO「MLBPAライセンス景品」

展開開始日：2026年3月5日展開形式：Vol.1・Vol.2展開店舗：全国のGiGOグループのお店展開チャネル：GiGO ONLINE CRANE景品カテゴリ：Tシャツ・バスタオル・クッション起用選手数：8選手

GiGOは、GENDA GiGO Entertainmentが展開するアミューズメント施設ブランドです。

同ブランドはリアル店舗とオンラインクレーンゲームの両方で景品施策を実施しています。

今回はMLB Players, Inc.ライセンス景品として、Vol.1とVol.2を順次投入する企画です。

Tシャツ

Vol.1：全6種Vol.2：全6種

フロントには選手画像を大きく配置し、バックには背番号と選手名とサインをレイアウトしたデザインです。

前後で情報を分ける構成なので、観戦時の着用でもディスプレイでも存在感を出しやすくなります。

シンプルな定番デザインで使いやすい景品です！

バスタオル

サイズ：120cmVol.1：全6種Vol.2：全6種

バスタオルは選手画像と選手名と背番号を大きく見せる設計で、Vol.1は鮮やかなグラデーション表現です。

Vol.2は色数を絞ったシンプルな仕上げで、部屋に置いた時もスタイリングしやすくなります。

120cmの大判サイズで、球場シーンでも目を引くアイテムです。

クッション

サイズ：40cmVol.1：全6種Vol.2：全6種

クッションは40cmの大きめサイズで、ソファやベッドまわりに置きやすい仕様です。

Vol.1とVol.2でデザインと使用選手画像が切り替わるため、シリーズで集める楽しさが広がります。

日常使いとコレクションを両立しやすい景品構成です☆

同企画は数量限定のため、狙っている選手デザインがある場合は早めのプレイが有利になります。

店舗とオンラインの両方で展開されるので、生活スタイルに合わせて参加しやすい点も魅力です。

【MLB8選手デザインをゲームセンターでも自宅でも楽しむ！

GiGO「MLBPAライセンス景品Vol.1＆Vol.2」】の紹介でした。

よくある質問

Q. GiGO MLBPAライセンス景品のオープン日はいつですか？

展開店舗は全国のGiGOグループのお店です。

Q. GiGO MLBPAライセンス景品の最新情報はどこで確認できますか？

公式サイトや公式SNSで最新情報を確認できます。

Q. GiGO MLBPAライセンス景品の詳細はどこで見られますか？

本記事または公式ページをご確認ください。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post MLB8選手デザインをゲームセンターでも自宅でも楽しむ！GiGO「MLBPAライセンス景品Vol.1＆Vol.2」 appeared first on Dtimes.