3月6日には、ミラノ・コルティナパラリンピックが開幕します。



パラアイスホッケー日本代表のキャプテンを務める飯田市出身の熊谷昌治選手が25日、地元の小学校を訪れ、子どもたちから心のこもった激励を受けました。



「フレー、フレー、熊谷選手！」



25日、飯田市の追手町小学校を訪れたのは市内出身でパラアイスホッケー日本代表のキャプテンを務める熊谷昌治選手です。





熊谷選手は交通事故により右足を切断。16年前からパラアイスホッケーを始め、パラリンピックの出場は2018年のピョンチャン大会以来、2度目となります。去年11月、熊谷選手が5年生の福祉体験授業で講師を務めたことをきっかけに、児童たちがエールを届けようと今回、自分たちで激励会を企画しました。「負けないでもう少し最後まで走り抜けて」生徒「得点王になって、金メダルを獲得してほしいです」生徒「熊谷選手、頑張れー！」児童たちの心のこもった応援に熊谷選手は…。熊谷昌治選手「きょうはいろいろ企画してくれて応援メッセージを送ってくれて本当にありがとう。この国旗をみんなにも持ってもらってたくさん写真を撮ってきたいと思います」ミラノ・コルティナパラリンピックは来月6日に開幕。熊谷選手が出場するパラアイスホッケーの初戦は日本時間の7日でチェコと対戦する予定です。