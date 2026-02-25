タッチ操作で距離確認がすぐ終わる超軽量GPS新モデル！Shot Navi「Nexia SkyNova」
ゴルフナビは高機能化が進む一方で、ラウンド中に迷わず使える分かりやすさが改めて重視されています。
Shot Naviの新製品「Nexia SkyNova」は、見る情報を絞り込んだ表示設計と直感的な操作を軸にした腕時計型GPSゴルフナビです。
距離確認の手間を減らしてプレーに集中したい人に向けた、シンプル志向の1台として登場します。
Shot Navi「Nexia SkyNova」
発売日：2026年2月26日価格：22,000円（税込）製品カテゴリ：腕時計型GPSゴルフナビディスプレイ：MIPカラー反射型液晶
Shot Naviは、2008年から日本全国のゴルフ場に対応するGPS距離計測器を展開してきたゴルフ用計測器シリーズです。
同シリーズは2025年に累計販売190万台を突破し、GPS機器に加えてレーザー距離計測器までラインアップを広げています。
今回のSkyNovaは、表示を大きくして操作を簡潔にした設計で、初めてゴルフ計測器を使う層にも扱いやすい構成です。
表示モードとオートビュー切替
対応コース数：約6万コース国内ゴルフ場対応率：100％（2026年2月時点、同社データベース登録コース）
ハザードビューとシンプルビューとグリーンビューを飛距離に応じて自動切替するため、必要な距離情報へ視線移動を最短化しやすい設計です。
操作インターフェースと充電仕様
操作系統：2ボタン＋タッチパネル充電規格：USB Type-Cフル充電時間：約3時間
操作ステップを減らしたUIなので、ラウンド中の確認動作が短くなり、ショット前のリズムを崩しにくい点が実戦向きです。
装着性を高めるサイズ設計
本体外寸：34.6×42.9×11.8mm（ベルト除く）重量：19.4g防水仕様：IPX7（生活防水程度）
薄型かつ軽量のサイズバランスにより、スイング時の腕まわりの違和感を抑えやすく、長時間ラウンドでも着用し続けやすい仕様です。
Shot Tracker連携とラウンド記録
付属センサー数：1個（Shot Tracker）連続使用時間：GPS使用時 最大8時間データ更新方式：USBストレージモード
クラブトラッキングセンサーをグリップに装着すると番手認識やプレー記録が連動し、入力作業を減らしながらスコア管理を続けやすくなります☆
ゴルフナビを選ぶ基準は、機能の多さだけでなく、必要な情報へ最短で届く設計かどうかに移っています。
SkyNovaは、距離確認と操作負荷のバランスを整えたいゴルファーにとって、日常ラウンドへ取り入れやすい新モデルです。
タッチ操作で距離確認がすぐ終わる超軽量GPS新モデル！
Shot Navi「Nexia SkyNova」の紹介でした。
よくある質問
Q. Shot Navi「Nexia SkyNova」の発売日はいつですか？
2026年2月26日です。
Q. 価格はいくらですか？
22,000円（税込）です。
Q. GPS使用時の連続使用時間はどのくらいですか？
最大8時間です。
Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.
The post タッチ操作で距離確認がすぐ終わる超軽量GPS新モデル！Shot Navi「Nexia SkyNova」 appeared first on Dtimes.