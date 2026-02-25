かわいいどうぶつブロックを入れ替えて高得点を狙う「ラッキーどうぶつマッチ」が、LINEミニアプリでスタートしました。

スワイプ中心のシンプル操作ながら、連鎖とスペシャルブロックで一気にスコアを伸ばせる設計です。

2026年2月18日から配信中で、インストールなしですぐ遊べる手軽さも魅力になっています。

ラッキーどうぶつマッチ「LINEミニアプリ向けマッチ3パズルゲーム」

配信開始日：2026年2月18日価格：基本プレイ無料販売チャネル：LINEミニアプリ

ヤマネコワークスは、AI技術とゲーム開発の専門知識を掛け合わせてサービスを展開する開発チームです。

同社の「ラッキーどうぶつ」シリーズは、かわいいキャラクターとLINE上で遊べる手軽さを組み合わせたカジュアルゲームIPです。

第2弾となる本作では、マッチ3の王道ルールに時間制スコアアタックとソーシャル競争を組み合わせています。

スワイプ操作でテンポよく進む基本ルール

消去条件：同じ種類のブロックを3つ以上

隣り合うブロックをスワイプで入れ替えるだけなので、はじめて触れる人でもルールをすぐ理解しやすい構成です。

制限時間内にどれだけ連続消去を作れるかが得点差につながり、短時間でも遊びごたえを感じやすくなっています。

5種類のスペシャルブロックで連鎖を設計

スペシャルブロック数：5種類

横ラインボム、縦ラインボム、クロス爆弾、爆弾、レインボーを組み合わせることで盤面整理の選択肢が広がります。

発動順を意識して連鎖を作ると画面全体が一気に崩れ、マッチ3らしい爽快感をしっかり味わえます☆

ミッション達成で伸びるレベルアップシステム

各ラウンドには指定どうぶつを消すミッションが用意され、達成でレベルが上がる流れです。

レベルアップ時にはスコア倍率アップとボーナスタイム追加が入り、後半に逆転を狙える設計になっています。

LINEランキングで続けやすい競争導線

ランキングモード数：3種類（週間・デイリー・歴代ベスト）

友だちとスコアを比較できるため、1プレイで終わらずに再挑戦する動機を作りやすい仕組みです。

挑戦状やいいね機能も組み合わさり、ひとり用パズルでもコミュニケーションが生まれやすくなっています。

通勤や家事の合間に短く遊びたい人でも、ルール理解とスコア更新のサイクルを作りやすいタイトルです。

インストール待ちを減らしてすぐ始めたい人にとって、LINEミニアプリとの相性も高い構成です。

かわいいどうぶつで爽快コンボを狙える！

ラッキーどうぶつマッチ「LINEミニアプリ向けマッチ3パズルゲーム」の紹介でした。

よくある質問

Q. ラッキーどうぶつマッチ LINEミニアプリ向けマッチ3パズルゲームの価格はいくらですか？

価格は基本プレイ無料です。

Q. ラッキーどうぶつマッチ LINEミニアプリ向けマッチ3パズルゲームの最新情報はどこで確認できますか？

公式サイトや公式SNSで最新情報を確認できます。

Q. ラッキーどうぶつマッチ LINEミニアプリ向けマッチ3パズルゲームの詳細はどこで見られますか？

本記事または公式ページをご確認ください。

