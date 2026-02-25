かわいいどうぶつで爽快コンボを狙える！ラッキーどうぶつマッチ「LINEミニアプリ向けマッチ3パズルゲーム」
かわいいどうぶつブロックを入れ替えて高得点を狙う「ラッキーどうぶつマッチ」が、LINEミニアプリでスタートしました。
スワイプ中心のシンプル操作ながら、連鎖とスペシャルブロックで一気にスコアを伸ばせる設計です。
2026年2月18日から配信中で、インストールなしですぐ遊べる手軽さも魅力になっています。
配信開始日：2026年2月18日価格：基本プレイ無料販売チャネル：LINEミニアプリ
ヤマネコワークスは、AI技術とゲーム開発の専門知識を掛け合わせてサービスを展開する開発チームです。
同社の「ラッキーどうぶつ」シリーズは、かわいいキャラクターとLINE上で遊べる手軽さを組み合わせたカジュアルゲームIPです。
第2弾となる本作では、マッチ3の王道ルールに時間制スコアアタックとソーシャル競争を組み合わせています。
スワイプ操作でテンポよく進む基本ルール
消去条件：同じ種類のブロックを3つ以上
隣り合うブロックをスワイプで入れ替えるだけなので、はじめて触れる人でもルールをすぐ理解しやすい構成です。
制限時間内にどれだけ連続消去を作れるかが得点差につながり、短時間でも遊びごたえを感じやすくなっています。
5種類のスペシャルブロックで連鎖を設計
スペシャルブロック数：5種類
横ラインボム、縦ラインボム、クロス爆弾、爆弾、レインボーを組み合わせることで盤面整理の選択肢が広がります。
発動順を意識して連鎖を作ると画面全体が一気に崩れ、マッチ3らしい爽快感をしっかり味わえます☆
ミッション達成で伸びるレベルアップシステム
各ラウンドには指定どうぶつを消すミッションが用意され、達成でレベルが上がる流れです。
レベルアップ時にはスコア倍率アップとボーナスタイム追加が入り、後半に逆転を狙える設計になっています。
LINEランキングで続けやすい競争導線
ランキングモード数：3種類（週間・デイリー・歴代ベスト）
友だちとスコアを比較できるため、1プレイで終わらずに再挑戦する動機を作りやすい仕組みです。
挑戦状やいいね機能も組み合わさり、ひとり用パズルでもコミュニケーションが生まれやすくなっています。
通勤や家事の合間に短く遊びたい人でも、ルール理解とスコア更新のサイクルを作りやすいタイトルです。
インストール待ちを減らしてすぐ始めたい人にとって、LINEミニアプリとの相性も高い構成です。
よくある質問
Q. ラッキーどうぶつマッチ LINEミニアプリ向けマッチ3パズルゲームの価格はいくらですか？
価格は基本プレイ無料です。
Q. ラッキーどうぶつマッチ LINEミニアプリ向けマッチ3パズルゲームの最新情報はどこで確認できますか？
公式サイトや公式SNSで最新情報を確認できます。
Q. ラッキーどうぶつマッチ LINEミニアプリ向けマッチ3パズルゲームの詳細はどこで見られますか？
本記事または公式ページをご確認ください。
