原因は自分にある。武藤潤、初写真集発売決定「できることはたくさんやれた」【コメント全文】
7人組ダンス＆ボーカルグループ・原因は自分にある。（通称：ゲンジブ）の武藤潤が、6月10日に自身初となる写真集『燕飛（えんぴ）』（SDP）を発売することが25日、発表された。武藤（610）の日の発売となる。
【別表紙カット】柔らかさの中に鋭さが宿る、視線を奪う！武藤潤
今回は、2種類のカバーが発売される。表紙カット・タイトルどちらも武藤自身が決定。通常版の表紙となるのは、武藤の特技である空手の道着をまとった、静かな強さと艶やかさが交差した瞬間を捉えた1枚となっている。「＋KIRARI」会員限定版のカットは、柔らかさの中に鋭さが宿る、視線を奪う1枚。どちらも、本作のタイトルになっている空手の型「燕飛（つばめが空を舞う姿を表す動き）」を体現するようなカットになっている。
本作は、武藤の“らしさ”を存分に表現するためにさまざまなシチュエーションで撮影。圧倒的なビジュアルで魅せる王道のイケメンカットはもちろん、やんちゃな姿やナチュラルな表情、無邪気な表情、漢気あふれる姿、ほかにも武藤にしか表現できない個性的な姿など、武藤潤の魅力を存分に楽しむことができる1冊となっている。
また、武藤をもっと知ることができる自己分析ページや、楽しみながらもっと武藤を知ることができる「武藤潤検定」なども収録する。
通常版、「＋KIRARI」会員限定版それぞれの購入特典も公開された。通常版特典は、全3種類のインスタントフォト風写真、「＋KIRARI」会員限定版は期間限定で表紙カバーに本人の直筆サイン入りとなっている。通常版特典の絵柄については後日解禁される。
さらに、発売記念イベントも開催も決定した。詳細は後日発表予定。
独自の世界観でファンを魅了し続ける7人組ダンスボーカルグループ「原因は自分にある。」は、昨年11月にはぴあアリーナMMにてワンマンライブを成功させ、着実に人気を高めている。武藤は、原因は自分にある。での活動のほか、MBSドラマ特区『ふったらどしゃぶり』ではW主演を務め、2月に行われた舞台『FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS 幻影戦争 THE STAGE II』に出演するなど、俳優としても活躍している。
【コメント全文】
6月10日武藤の日に写真集を出すことになりました。武藤潤にできることはたくさんやれたので、ぜひ1ページ1ページ楽しんでみていただけるとうれしいです。もちろんこの写真集でしか見られない姿もありますので、発売をぜひ楽しみに待っていてください。
