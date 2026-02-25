◇第32回全日本スキー選手権 ネコママウンテン大会 スノーボード競技・種目ビッグエア(25〜26日、 星野リゾート ネコマ マウンテン 南エリア グローバルパーク)

“真の日本一”を決める大会として国内のトップ選手が出場する今大会。ミラノ・コルティナ五輪で金メダルの木村葵来選手や、銀メダルの木俣椋真選手、さらにスロープスタイルで銀メダルの長谷川帝勝選手も出場者に名前を連ねました。

25日には試合会場で公開練習が行われ、その後は記者会見も実施。会見場には、男子では木村選手、木俣選手、長谷川選手、さらに荻原大翔選手、女子ではビッグエアで金メダル、スロープスタイルで銅メダルの村瀬心椛選手、スロープスタイルで金メダルの深田茉莉選手、他にも岩渕麗楽選手と鈴木萌々選手が壇上にあがり、国内で早速、豪華なメンバーがそろいました。

そして、26日に行われる予選のスタートリストも発表。男子は22名が出場し、1番手で長谷川選手、2番手で木村選手、3番手に木俣選手、4番手に荻原選手と五輪出場の面々が続けて滑走。女子では、9名が出場予定で、1番手で五輪に出場した鈴木選手、2番手には村瀬選手の妹の村瀬由徠選手が登場します。

ミラノ・コルティナ五輪が閉幕し早速、国内で繰り広げられる世界最高峰の戦いに注目です。