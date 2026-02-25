ある日、どこからともなくパシンパシンという音が聞こえてきて、「近所で布団叩きしているのかな」と思った飼い主さん。ところが音の出どころはすぐ傍で眠るビーグル犬で、その予想外の光景が反響を呼びました。「どんな楽しい夢見てるんだろう」「幸せなんだな」などといった声が寄せられています。

【動画：『なぜか布団を叩くような音が聞こえる』振り返った結果→犬が寝ていて…想定外だった『まさかの光景』】

どこからともなく布団叩きのような音が

今回ご紹介するのは、TikTokアカウント『ma7a7a000』へ投稿された、ビーグル犬の様子です。この日、どこからともなくパシンパシンと何かを叩くような音が聞こえてきたという飼い主さん。

「近所で布団叩きしているのかな」と思ったのですが、ふと振り返るとそこにはぐっすり眠っているビーグル犬の姿が。そして驚くべきことに、何かを叩くような音の出どころは、そのビーグル犬だったのだそう。

予想外の音の出どころとは？

ソファーで静かに熟睡しているビーグル犬。ところが足元の方へ目を向けると、寝ているのが信じられないくらい尻尾を振っており、それがソファーに当たってパシンパシンと音を立てていたのでした。

飼い主さん曰く、こういうことは珍しくなく、まるで走っているかのように足を動かしている時もあるのだそう。夢の中でも楽しく遊んでいて嬉しくて仕方ないんだろうなと思うと、微笑ましくてとても可愛いです。

一番落ち着く寝場所はここ！

ビーグル犬が眠っていたソファーには、尻尾をパタパタする以外にも寛ぎ方があるのだそう。気が付くと上半身だけを乗せていたり、頭だけを乗せていたりと不思議な使い方をしているのだとか。

そんな風にソファーを愛用しているビーグル犬ですが、一番寛げるのはやはり飼い主さんの腕の中。お陰で飼い主さんは毎日腕がしびれているそうですが、幸せそうな寝落ち数秒前の顔に、見ているこちらも幸せな気持ちになれました。

この投稿へは「きっと大好きな場所に散歩に行けて友達と遊んでいるんでしょうね」「寝ても起きても楽しいなんて人生勝ち組DOGですね」「いい夢見てるんだね」など、自分の立てる音に負けずぐっすり熟睡しているビーグル犬の姿に魅了された視聴者から、多くのコメントと100件以上のいいねが寄せられています。

TikTokアカウント『ma7a7a000』では、ビーグル犬のお茶目だったり不思議だったり、時にはお洒落過ぎるドライブなどといった日々の様子や、飼い主さんご家族の日常などが公開されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント「ma7a7a000」さま

執筆：和雅

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。