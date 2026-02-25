飼い主さんが帰宅したら、ワンコ2匹がドア越しにお出迎えしてくれて…？それぞれの個性が出た歓迎の仕方に爆笑する人が続出し、投稿は記事執筆時点で4万2000回再生を突破。「可愛い」「激しすぎw」「元気いっぱい」といった声が寄せられています。

【動画：家に帰ったら、ドアの向こうで『2匹の犬』が気付いて…それぞれのお出迎え方法に爆笑】

ワンコ2匹の賑やかなお出迎え

TikTokアカウント「yaichan__」に投稿されたのは、飼い主さんが帰宅した時の柴犬「しばお」君＆「あんず」ちゃんの様子です。飼い主さんがお家の中に入ると、アクリル製のドアの向こうに2匹の姿が見えたそう。

しばお君は飼い主さんに気付くと「ワンワン！」と吠えて、「おかえりなさい」を伝えてくれたそう。一方のあんずちゃんは後ろ足で立ち上がり、ニコニコしながら両手でドコドコドコ…とドアを叩いて大歓迎！しばお君も一生懸命お出迎えしてくれているのですが、その声をかき消すほどあんずちゃんのお出迎えが激しくて、思わず笑ってしまいます。

個性あふれる光景に爆笑！

あんずちゃんがドラムロールを鳴らしているかのようにドアを叩きまくるので、しばお君は若干引いてしまったようで、途中で吠えながら後退り…。しかしまたすぐに前に出てきて、「僕も負けてられない！」とばかりに吠えていたとか。

その後もあんずちゃんはドアをドコドコ…、そしてしばお君は「わおーん」と遠吠えまでして、それぞれのやり方で熱烈歓迎してくれたという2匹。個性あふれる光景は、多くの人に笑顔を届けてくれることとなりました。

この投稿には「すごい勢い」「マシンガン系の銃器の音かと思ったｗ」「台風みたいな歓迎w」「激しい歓迎いいな～」「一回引いてんの笑える」といったコメントが寄せられています。

別の日のお出迎えの様子

別の日には、2匹がいる部屋の中から撮影したお出迎えの様子が投稿されています。この日もあんずちゃんはドアをドコドコと叩いて、激しいお出迎えをしていたそう。しかしドアの前に、しばお君の姿はありません…。一体どこにいるのかと思ったら、なんとソファでのんびりリラックス中！

どんなにあんずちゃんが騒いでいても、しばお君は全く動じることなくくつろぎ続けており、一緒にお出迎えしようとする気配もゼロだったとか。いつも全力のあんずちゃんとマイペースなしばお君、どちらも愛おしいですね。

しばお君＆あんずちゃんの可愛い姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「yaichan__」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「yaichan__」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。