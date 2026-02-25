真野恵里菜がリピ買い♪【無印良品】お気に入りパスタソース「もう何回も買ってます」

1児の母である真野恵里菜さんが「無印良品の購入品紹介」というタイトルでブログを更新。【無印良品】で購入したという食品や生活雑貨の数々を紹介してくれました！

この記事では、真野さんが購入した食品2品をピックアップします。

◼︎鮭ハラスと舞茸のごはん

無印良品 / 炊き込みごはんの素 鮭ハラスと舞茸のごはん 税込490円（公式サイトへ）

脂ののった鮭ハラスと、風味の良い舞茸をミックス。昆布仕立てのだしで、香りよく炊き上がる素材を生かしたごはんの素。

真野さんは「無印の炊き込みご飯は2合炊き用だからよく買ってます」「夫も『これ美味しいね！』と、言っていたのでリピ買い確定！」と、夫のプロサッカー選手・柴崎岳選手からも大好評だったと教えてくれました♪

◼︎紅ずわい蟹のトマトクリーム

無印良品 / 素材の旨みひきたつパスタソース 紅ずわい蟹のトマトクリーム 税込390円（公式サイトへ）

紅ずわい蟹の旨みを生かしたパスタソース。完熟トマトとコクのある生クリームで、なめらかで濃厚な味に♪

仕上げにはブランデーが使われているそうです。

真野さんはこちらについては、「お気に入りのパスタソースでもう何回も買ってます」「お昼に食べたいな〜と思って」とコメント！何度もリピ買いするほどお気に入りのようです。

