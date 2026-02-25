2月25日、田中れいながInstagramを更新した。

【写真】ドリンクを手にした顔アップSHOTも公開

田中は、自身のInstagramアカウントにて、「最近気付いたらピンクの服ばっかり買ってしまう」「(しかもダル着？ジャージセットアップばっかり)」とコメントすると、ピンクのセットアップを着用し、ピンクのメッシュが入った髪をツインテールにしている写真を公開。

続けて、「2枚目は大好きやったスイートミルクチョコレート」「この前買いに行ったら 桜に変わってしまった日で 飲む気満々で行ったけんなくなってショックでした 笑」「どうかレギュラー化してください…」とお気に入りだったというスターバックスのドリンクについても明かしつつ、カップを持った自撮りショットも掲載していた。

この投稿に対し、ファンからは、「可愛すぎる」「ピンクの服めっちゃ似合う」「セットアップ可愛い」「いつ見ても可愛い」「美少女」「癒される」などの反響が集まっている。

田中は、モーニング娘。の6期メンバーとして活躍し、2013年にグループを卒業してからはミュージカルや舞台、モデル業などに精力的に挑戦。近況を発信するSNSも活発に更新しており、2024年7月には結婚と妊娠を発表、同年11月18日の投稿で第1子出産を報告した。

画像出典：田中れいなオフィシャルInstagramより