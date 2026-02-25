真冬のJAFに密着。雪道での脱輪やバッテリー上がり、プラグかぶりまで。現場で見えた原因と正しい対処法、そして冬道運転で本当に大切な注意点を伝えます。

■真冬の脱輪トラブル





愛知と岐阜で真冬のJAFに密着。この時期は、1年の中でも出動要請が増えるといいます。



午前8時30分、岐阜県池田町から出動要請。岐阜市で10センチの積雪を観測したこの日、現場に向かうと脱輪して左に大きく傾いた車がありました。左前のタイヤが側溝に落ち、右後ろのタイヤは浮いた状態です。

依頼した40代の男性：

「子どもを学校に送る途中に、対向を避けようとしたら、溝があることに気づかず落ちてしまった」



地元で慣れた道でしたが、雪で側溝が見えなかったようです。子どもは歩いて登校。男性は心配そうに車を見守ります。



隊員：

「アルミブリッジを敷いて、フックで引きます」



棒状のアルミ板をタイヤの下にかませ、土台を作ります。車にフックをかけ、慎重に引き上げます。

隊員：

「ゆっくり引いてきますね。よし、ストップします。見てもらっていいですか」



車体の擦れやタイヤの向きを細かく確認しながら作業を進めます。



依頼者の父親：

「トラクターで引っ張ろうと思ったけど、これだけボディ擦っているので引っ張れないなと思って」



自己判断で引き上げると、さらなる損傷につながる恐れもあります。

作業は15分で完了。



隊員：

「大きな曲がりもありませんが、足回りの点検と一緒に、塗装もしてもらってもいいと思います」

男性：

「雪の日は広い道だけを走ります。気をつけます」



雪で道路と側溝の境界が見えにくくなることが、脱輪の大きな原因です。

■「プラグかぶり」トラブル





午後1時45分、愛知県一宮市の住宅街へ。 80代の女性からの依頼です。



女性：

「昨日少し動かして、今朝になって、エンジンかけたらかからない」



前日までは動いていて、思い当たる節はないといいます。

隊員が確認すると、セルは回るものの始動しません。原因は、「プラグかぶり」。エンジンはガソリンに火花を飛ばして燃焼させますが、寒い日に短時間だけ運転すると、ガソリンが十分に燃えきらず、点火プラグが濡れて火花が飛びにくくなります。

隊員：

「冬場は一度エンジンをかけたら、しっかり暖気してから止めてください」



バッテリーを接続し、数分間エンジンを回すと無事に始動。



女性：

「よかった。本当にありがとうございました」



冬場は特に多いトラブルだといいます。

■室内灯消し忘れによるバッテリー上がり





冬場に急増するのがバッテリー上がり。2025年2月の出動理由の約4割を占めました。

40代男性からの依頼。



男性：

「昨日は普通に動いたのに、今朝エンジンがかからない」



まずは、ボンネットをチェックします。



隊員：

「通常バッテリーの電圧は12ボルトですけど、今0.6ボルトしかない」



電圧を測ると0.6ボルト。原因は室内灯の消し忘れでした。



男性：

「昨日は代行で帰ってきて、支払いのときに点けたかも」



応急処置として5分ほど充電をして、作業完了。 最近は、スマートキーでリモート操作ができることから、車内を確認せずに、ロックしてしまう人が多く、ライトや室内灯の消し忘れによるバッテリー上がりが増えているといいます。

■真冬に増えるパンク





午後3時30分、愛知県一宮市へ。国道の路肩に車が。



左後ろのタイヤ側面に穴が開き、隊員は交換が必要と判断。タイヤ交換のために依頼者の馴染みのカーショップへ運ぶことになりました。

隊員：

「路肩のゴミが雨や雪で中央に流れてきて、それを踏んでしまうケースが多い」



ゴミが雪や雨により浮いて、道路上に散乱しやすくなり、それを踏んでパンクするケースが多いといいます。さらに寒さでタイヤの空気圧が下がるのも、パンクの一因だと話します。JAFのパンク対応として、最近ではこんな選択肢も。

隊員：

「貸し出しタイヤ。運び（レッカー）になってしまうと、お客様の拘束時間が長くなってしまうので」



最近は貸し出しタイヤサービスも増加。岐阜基地では15種類ほど用意し、レッカーより時間短縮につながるケースもあるといいます。

■鍵紛失など様々なトラブル





正午頃、岐阜市の住宅街へ。70代の男性が待っていました。



男性：

「鍵を家の中で紛失した。トイレで流してしまったかも」



車の鍵をなくしたため、ディーラーまで運んで欲しいという依頼です。スペアキーは持っていなかったのでしょうか。



男性：

「魚釣りに行って、落としてしまって。その後スペアキーを作らず1本でやってきた」

途方に暮れてJAFを呼んだといいます。



四駆車のため慎重にレッカー移動。狭い道では斜めに吊り上げ、安全な場所で再調整するなど、状況に応じた対応が求められます。

バッテリートラブルやパンク、脱輪などのトラブルで要請が増える、真冬のJAF。



隊員：

「雪は想像以上に滑ります。急発進、急ブレーキ、急ハンドルは避けてください」



真冬のJAFに同行して見えたのは、寒さが思わぬ事態を招く現実。そして、安易な自己判断をせず、プロの力を借りることの大切さでした。



2026年2月9日放送