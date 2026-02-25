先日閉会したミラノ・コルティナオリンピックで、冬季オリンピック歴代最多メダルを獲得した日本選手団の解団式が行われました。



解団式には、金メダルを獲得した三浦璃来選手・木原龍一選手のりくりゅうペアや、女子シングルで銅メダル獲得の新潟市出身・中井亜美選手らが出席しました。



■ミラノ・コルティナオリンピック日本選手団 伊藤秀仁団長

「史上最高の選手、史上最高の監督・コーチ・スタッフとともに大会に臨み、ともに最高の時間を過ごせたこと大変誇りに思っています。」



日本選手団『TEAM JAPAN』は、ミラノ・コルティナオリンピックで金メダル5個・銀メダル7個・銅メダル12個の合わせて24個の歴代冬季オリンピックで最多となるメダルを獲得しました。