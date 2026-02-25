これからの気象情報です。

26日(木)は、サクラが満開になるころの暖かさになりそうです。



◆警報・注意報

現在、上・中・下越の広い範囲に濃霧・ナダレ注意報が発表されています。



◆2月26日(木)天気

・上越地方

安定した空模様になるでしょう。

ただ、午前中は霧が出て見通しが悪くなるところがありそうです。

最低気温は3℃前後、最高気温は13℃前後の予想です。



・中越地方

青空が広がってお出かけ日和になりそうです。

最高気温は13℃前後まで上がる見込みで、今日との寒暖差が大きくなるでしょう。



・長岡市と三条市周辺

夜にかけて晴れの天気が続くでしょう。

日中は、今日より大幅に気温が上がって寒さが解消する見込みです。



・下越：新潟市周辺と佐渡

今日とは一転して、朝から日差しがたっぷり届くでしょう。

最高気温は15℃くらいまで上がり、4月上旬～中旬並みの暖かさになりそうです。



・下越：村上市から聖籠町

昼ごろまでは濃い霧の出るところがありますが、その他はよく晴れる見込みです。

日中の気温は13℃前後まで上がるところが多く、比較的過ごしやすい陽気になるでしょう。



◆風と波

下越と佐渡で東風がやや強いでしょう。

波の高さは、上越と下越ではじめ1.5m、佐渡ではじめ2mの予想です。



◆週間予報

この先は晴れ間の出る日が多くなります。

しかし、28日(土)はスッキリしない天気でにわか雨のところがありそうです。

また、来週3月3日(火)からは冷たい雨が降るでしょう。



26日(木)は花粉が飛びやすくなりそうです。花粉症の方は対策をしてお出かけください。