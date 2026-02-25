26日はサクラが満開になるころの暖かさに、今日との寒暖差に注意を【これからの天気(2月25日18時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
26日(木)は、サクラが満開になるころの暖かさになりそうです。
◆警報・注意報
現在、上・中・下越の広い範囲に濃霧・ナダレ注意報が発表されています。
◆2月26日(木)天気
・上越地方
安定した空模様になるでしょう。
ただ、午前中は霧が出て見通しが悪くなるところがありそうです。
最低気温は3℃前後、最高気温は13℃前後の予想です。
・中越地方
青空が広がってお出かけ日和になりそうです。
最高気温は13℃前後まで上がる見込みで、今日との寒暖差が大きくなるでしょう。
・長岡市と三条市周辺
夜にかけて晴れの天気が続くでしょう。
日中は、今日より大幅に気温が上がって寒さが解消する見込みです。
・下越：新潟市周辺と佐渡
今日とは一転して、朝から日差しがたっぷり届くでしょう。
最高気温は15℃くらいまで上がり、4月上旬～中旬並みの暖かさになりそうです。
・下越：村上市から聖籠町
昼ごろまでは濃い霧の出るところがありますが、その他はよく晴れる見込みです。
日中の気温は13℃前後まで上がるところが多く、比較的過ごしやすい陽気になるでしょう。
◆風と波
下越と佐渡で東風がやや強いでしょう。
波の高さは、上越と下越ではじめ1.5m、佐渡ではじめ2mの予想です。
◆週間予報
この先は晴れ間の出る日が多くなります。
しかし、28日(土)はスッキリしない天気でにわか雨のところがありそうです。
また、来週3月3日(火)からは冷たい雨が降るでしょう。
26日(木)は花粉が飛びやすくなりそうです。花粉症の方は対策をしてお出かけください。
