「イマナガが完全復活した」エース左腕が不安を払拭 今永昇太、初登板での“球速”を米誌評価「これ以上ない好材料」
今永は昨季終盤の不安を払拭する内容を見せた(C)Getty Images
カブスの今永昇太が、今季オープン戦初登板のマウンドで好ピッチングを披露した。パドレスとのゲームに先発し、2イニングを投げ無失点、被安打3、無四球と上々の内容で実戦初マウンドを終えている。昨季はハムストリングの故障に苦しみ後半戦はパフォーマンスを取り戻せずにいた中で、その不安を払拭するほどの投球を展開した。
投球成績もさることながら、現地メディアからはこの日のボールの威力を絶賛する反応が上がっている。米誌『Sports Illustrated』では公式サイト上で、今永の今季初マウンドの様子をレポートしており、「何よりも周囲を沸かせたのは球速だった。初回、イマナガの直球はおおよそ93マイル前後を計測し、94マイルに達する場面もあった。昨季の負傷後に平均90マイル台前半にまで落ち込んでいた球速とは大きな違いだ」と強調している。
さらに、昨季の太腿の怪我が後半戦でのパフォーマンスに影響を及ぼしていたと見込みながら、回復後である現在の状態を評しており、「この日のイマナガはスピード面だけでなく、内容全体でも安定していた。強い当たりはほとんど許さず、自信と制球力を感じさせる投球。9月や10月には見られなかった姿だ」と指摘する。
同メディアは、日本人左腕の投球内容に大きな手応えを感じており、「イマナガが完全復活したと言っても差し支えないかもしれない。それほど大きな前進だ」と賛辞を並べた。
昨季終了後はFAとなり、最終的に球団側が提示した2220万ドル（約34億4000万円）のクオリファイング・オファー（QO）を受諾する形で再契約を結んだ。まさに結果が求められるシーズンで今永は、今後への期待を抱かせる確かな結果を残しオープン戦初戦を終えている。
同メディアも、「開幕に向けて仕上げていくべき部分は残っている。それでも、火曜日の投球はカブスにとって大いに勇気づけられる内容だった。開幕まではまだ時間がある中で、これ以上ない好材料と言える」と改めて今永の投球を称えている。
今季、カブスの背番号18がふたたび強打者たちを圧倒するシーズンとなるのか。復活を期す今永の次回登板にも大きな注目が集まる。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]