俳優の香坂みゆきさんが自身のインスタグラムを更新。玄潮会の書展で賞状を受賞したことを報告しました。香坂さんは、賞状を掲げた写真を投稿し、満面の笑みで喜びを表現しています。



【写真を見る】【 香坂みゆき 】書道展で賞状を受賞 満面の笑みで報告「賞状って大人になると中々もらう事ないですよね〜嬉しい」





投稿では「賞状って大人になると中々もらう事ないですよね〜嬉しい」とコメントし、大人になってから受賞する賞状への特別な思いを綴りました。







賞状には、「第五十八回玄潮会書展に出品の貴作に対し頭書の賞を贈ります」とし、「推薦 清水みゆき」と香坂さんの本名が記載されています。







また、2月16日には同会の展覧会を訪れた様子を動画で公開。赤と黒のチェック柄マフラーを巻いた香坂さんが、自身の作品を含む展示会場を熱心に見学する姿が収められています。







この投稿に「素晴らしい！おめでとう御座います」「達成感羨ましいな！」「清水さんなんですね」「すごいですね。書道は何段なのですか？」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】