シンガー・ソングライターの槇原敬之（56）が25日、X（旧ツイッター）を更新。自身のヒット曲「もう恋なんてしない」がインドネシアでヒットしていることに言及した。

同楽曲は92年にリリースされ、累計出荷枚数約150万枚（当時）のヒットを記録。ミュージックビデオ（MV）は発売元のワーナーミュージック・ジャパン公式YouTubeチャンネルでも公開されており、25日午後6時現在で視聴回数は1億回を超えている。また、同楽曲はBillboard JAPANが1月1日に発表したインドネシアにおける日本のヒット曲ランキングで1位に。最新2月29日発表のランキングでも6位にランクインしている。

この“再ブレイク”がSNS上でも話題となり、MVに出演する槇原の容姿が元インドネシア大統領のジョコ・ウィドド氏と”激似”と指摘されたことによるミーム現象が起きたことがバイラルヒットの原因と分析する投稿もあった。

こうした話題に、シンガー・ソングライターの矢野顕子が反応。自身のXで「えーー？マッキー知ってたー？？」と問いかけると、槇原は「はい〜、最近知りました！きっかけはどういうことであれ、すごく嬉しいです」と返信。矢野は「ツアー行かなきゃね！」と後押しした。