飲み放題が魅力の「グランクラス」は、大人もお酒が飲めない20歳未満も同じ料金です。20歳未満でもメリットはありますか？

20歳未満の方がグランクラスに乗るメリットは？

新幹線のファーストクラスと称される「グランクラス」は、20歳未満であっても大人と同額の料金設定ですが、利用するメリットもあります。

まず注目すべきは、「飲料・軽食あり」の列車で受けられる、専任アテンダントによるホスピタリティです。20歳未満の方はアルコールを飲めませんが、和洋から選べるこだわりの軽食や、アップルジュース、ハーブティーといった豊富なソフトドリンクを席まで届けてもらえる点も、魅力の1つと言えるでしょう。

また、最大45度までリクライニングするバックシェル型シートは、人間工学に基づいた設計で長時間の移動でも体力の消耗を防ぎます。何より、車両が編成の端に位置するため他車両からの通り抜けがなく、静かで落ち着く空間が保たれている点もメリットです。

「お酒を飲まないから損」と考えるのではなく、目的地に最高のコンディションで到着するための空間への投資として捉えるなら、20歳未満の方の利用も十分に価値があると言えるでしょう。



グランクラスの利用料金

グランクラスの2026年2月時点の「飲料・軽食あり」のサービスにおける料金は、表1の通りです。

表1

新幹線 区間 料金 はやぶさ 東京～仙台 1万1190円 東京～盛岡 1万2400円 東京～八戸 1万2600円 東京～新青森 1万3600円 東京～新函館北斗 2万400円 かがやき 東京～長野 1万1190円 東京～富山 1万7990円 東京～金沢 1万7990円 東京～福井 1万9380円 東京～敦賀 1万9380円

出典：JR東日本「「グランクラス（飲料・軽食あり）」の料金を見直します」を基に筆者作成

例えば、東京～仙台間を移動する場合、通常の乗車券と特急料金に、上記の1万1190円を上乗せして支払う形になります。



グランクラスの予約方法

JR東日本エリアでは、グランクラスのチケットは、通常の新幹線の指定席と同じく2つの方法で手配可能です。

1つ目は、駅にあるみどりの窓口で購入する方法です。駅スタッフに相談しながら購入できるため、初めての方でも安心できます。設置駅はJR東日本の公式サイトから事前に確認しておくとスムーズでしょう。

2つ目は、オンライン予約サイト「えきねっと」を活用する方法です。スマホやパソコンから24時間いつでも予約・決済が可能です。

手順は、まずは希望の日時や区間を入力して列車を検索します。結果一覧から「グランクラス」の設定がある便を選び、座席種別で「グランクラス」を確定させれば完了です。交通系ICカードを紐づければ、当日はチケットレスでスマートに乗車できます。



グランクラスなら特別な空間とおもてなしでぜいたくな時間を楽しめる

グランクラスはお酒の飲み放題が魅力の1つで、お酒が飲めない20歳未満の方にとってメリットはないと思う方もいるかもしれません。しかし、高いホスピタリティと静かでリラックスできる空間など、快適性や静寂性を重視する人に適した車両と言えるでしょう。

グランクラスに乗るためには、乗車料金と特急料金に加え、グランクラスの料金がかかります。グランクラスは通常の新幹線同様、みどりの窓口またはえきねっとから購入可能です。特別なサービスを受けながら旅先まで移動したい方は、利用を検討してみてはいかがでしょうか。



出典

JR東日本 「グランクラス（飲料・軽食あり）」の料金を見直します

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー