¡Ú£Í£Ì£Â¡Û¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡¦¥Ï¡¼¥Ñ¡¼¡Öà·ëº§á¤¬Àµ¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×ÏÂ²ò¤ÎÎ¢¤Ç¤¯¤¹¤Ö¤ë¶ÛÄ¥
¡¡¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Î´ÇÈÄ¡¢¥Ö¥é¥¤¥¹¡¦¥Ï¡¼¥Ñ¡¼³°Ìî¼ê¡Ê£³£³¡Ë¤¬²þ¤á¤ÆàÃéÀ¿á¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ÏÈþÃÌ¤Ç¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡£ºòÇ¯£±£°·î¤Ë¥Ç¥¤¥Ö¡¦¥É¥ó¥Ö¥í¥¦¥¹¥¡¼µåÃÄ¼ÒÄ¹¡Ê£¶£¹¡Ë¤¬¥Ï¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²áµî¤Ï¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤Ï¥¨¥ê¡¼¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Î¾¼Ô¤Î´Ø·¸¤Ï¡ÖÊ£»¨²½¤·¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£É½¸þ¤¤ÏÏÂ²ò¤·¤¿¤È¤È¤é¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Î¶õµ¤¤Ï´°Á´¤Ë¤ÏÀ²¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Â¿¤¯¤ÎÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¸«Î©¤Æ¤À¡£
¡¡¥¤¥ó¥É·Ï¤ÎÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¡¼¥À¡×¤â¸½ºß¤ÎÎ¾¼Ô¤Î´Ø·¸À¤ò¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¡£¥Ï¡¼¥Ñ¡¼¤Ï¡ÖÌîµå¤ò¤¹¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¤¡£¤³¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤¬Âç¹¥¤¤À¡×¤È¸ì¤ê¤Ä¤Ä¡¢Ì·Àè¤òàÃ¯¤«á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯àÈãÉ¾¤½¤Î¤â¤Îá¤Ø¸þ¤±¤Æ¡¢¤³¤¦½Ò¤Ù¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤³¤³¤Ë¤¤¤ëÃ¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢Ìîµå³¦¤ÎÃ¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¼ºÎé¤Ê¤³¤È¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â·ë¶É¡Ø¥Ï¡¼¥Ñ¡¼¤Ï¤¢¤Î¾õ¶·¤Ç²¿¤ò¤·¤¿¤ó¤À¡©¡Ù¤Ëµ¢Ãå¤¹¤ë¡×¡£
¡¡ÈãÈ½¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ê¤é¤Ð¼õ¤±¤ÆÎ©¤Ä¡½¡½¡£¤½¤ÎÊ¢¤Î¿ø¤ï¤ê¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡Æ±»þ¤Ë¡¢¥Ï¡¼¥Ñ¡¼¤Ï·ÀÌó¤Î°ÕÌ£¤òºÆ³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡££±£³Ç¯Áí³Û£³²¯£³£°£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£µ£±£µ²¯£µ£°£°£°Ëü±ß¡Ë¡£ÌÜÀè¤Î°ì¾¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µåÃÄ¤¬àÄ¹¤¯±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨Â³¤±¤ëá¤³¤È¤Ë¼«Ê¬¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò½Å¤Í¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£¡Ö°úÂà¤·¤¿¸å¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÏË¾¤Þ¤Ê¤¤¡×¡£¥¹¥¿¡¼¤Î¸ý¤«¤é½Ð¤ë¤Ë¤ÏÄÁ¤·¤¤¤Û¤É¡¢»þ´Ö¼´¤¬Ä¹¤¤¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¥Ï¡¼¥Ñ¡¼¤Ï¡ÖÂ©»Ò¤ËÌîµå¤ò¤µ¤»¤¿¤¤¡©¡¡¤¤¤ä¡¢¤¿¤Ö¤óÌµÍý¤À¤í¤¦¡×¤È¤â¸À¤¦¡£¾éÃÌ¤á¤«¤·¤Ê¤¬¤é¤âÌ¾À¼¤Î¶½Ê³¤ÈÆ±¤¸¤À¤±¡¢Â¿Âç¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤ÈÈãÈ½¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¤ÎËÜ²»¤À¡£¡Ö¤â¤·¹¥¤¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤ä¤é¤»¤ë¡×¡£ÈÝÄê¤·ÀÚ¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤â¡¢µÕ¤Ë¥ê¥¢¥ë¤À¡£¥¹¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï±ÉÍÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢²ÈÂ²¤ËÇØÉé¤ï¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤½Å²Ù¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¥É¥ó¥Ö¥í¥¦¥¹¥¡¼µåÃÄ¼ÒÄ¹¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ä¥È¥ì¡¼¥É¤Î¤¦¤ï¤µ¤Ë¼ºË¾¤·¤¿²áµî¤â¡¢¥Ï¡¼¥Ñ¡¼¤Ï¡ÖÂ¾¿Í¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£¼èºà¤äÊóÆ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¿Í¡¹¤Î»Å»ö¤À¤«¤éÂº·É¤¹¤ë¡×¤È¼õ¤±Î®¤¹¡£¤À¤¬¡¢¤³¤³¤ÇÈéÆù¤Ê¤Î¤Ï¡¢¼õ¤±Î®¤¹¤Û¤É¤Ëà²¹ÅÙº¹á¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ëÅÀ¤À¡£ÁÈ¿¥¤Î¥È¥Ã¥×¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¾¡ÇÔ°Ê¾å¤Ë¶õµ¤¤òÊÑ¤¨¤ë¡£¥¹¥¿¡¼¤ÎÄÀÌÛ¤â¤Þ¤¿¡¢¾¡ÇÔ°Ê¾å¤Ë²±Â¬¤ò¸Æ¤Ö¡£
¡¡¥Ï¡¼¥Ñ¡¼¤Ï¡Ö¤³¤Î·ëº§¤¬Àµ¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¡Ö·ëº§¡×¤È¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯·ÀÌó¤ÎÈæÓÈ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤¤¤¦±¿Ì¿¶¦Æ±ÂÎ¤Ø¤ÎÀÀ¤¤¤Ç¤â¤¢¤ë¡£ÌäÂê¤Ï¡¢¤½¤ÎÀÀ¤¤¤¬Èþ¤·¤¯Ê¹¤³¤¨¤ë¤Û¤É¡¢¸½¾ì¤Î¶ÛÄ¥¤òºÝÎ©¤¿¤»¤ë¤³¤È¤À¡£¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Ïº£µ¨¡¢·ëÂ«¤ÇÆÍ¤È´¤±¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ì¤È¤â¡¢ÃéÀ¿¤Î¸ÀÍÕ¤¬µÕ¤ËµµÎö¤ÎÎØ³Ô¤òÇ»¤¯¤¹¤ë¤Î¤«¡½¡½¡£¸°¤ò°®¤ë¤Î¤ÏÂÇµå¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸ÀÍÕ¤Î²Ð¼ï¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£