コロナ禍や能登半島地震・奥能登豪雨と、小学校生活のほとんどを災害とともに送ってきた能登の小学6年生。石川県七尾市の小学校では、下級生を支えて来てくれた6年生たちに感謝の気持ちを伝える「送る会」が開かれました。



「それではミュージックスター ト！」



卒業式を間近に控えた、石川県七尾市の能登島小学校。



幾多の災害の中でも、下級生たちの先頭にたって学校を引っ張ってくれた先輩たちに、感謝の気持ちを伝えよう開かれた6年生を送る会です。

この日のために、1年生から5年生がダンスやゲーム、演劇などを準備し、思いを込めて披露しました。



5年生：

「能登島小学校での思い出を忘れずに、ビッグスマイルで中学校を楽しんでください」

「能登島小学校は私たち5年生が引き継ぎます、引き継ぎます。6年生の皆さん、ありがとうございました」



卒業する6年生：

「背中を押されるような感じで、とてもうれしかったです。みんなを引っ張っていけるような中学生になりたいです」



感謝の気持ちを受け取った6年生たちは3月18日に卒業式を迎え、この学び舎から巣立ちます。

