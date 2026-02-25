「プレミアムエコノミー」で海外旅行に行ったというママ友。エコノミークラスとどのような違いがあるの？

プレミアムエコノミーの概要

「プレミアムエコノミー」とは、エコノミークラスよりもサービスが充実しているクラスです。以前の航空サービスでは「ファーストクラス」「ビジネスクラス」「エコノミークラス」の3クラスが主流でしたが、最近ではそこにプレミアムエコノミーが加わり、4クラスが主流になりつつあります。

プレミアムエコノミーは、「ビジネスクラスとエコノミークラスの間に位置するクラス」といえるかもしれません。



エコノミークラスとの違い

ここからは、プレミアムエコノミーと通常のエコノミークラスの違いにフォーカスしていきます。座席・サービス・料金の3要素について見ていきましょう。



プレミアムエコノミーと通常のエコノミークラスの違い：座席

まずは座席です。全日本空輸株式会社（ANA）が運行している「B787-9（206席）」には、エコノミークラスとプレミアムエコノミーの両クラスが組み込まれています。

エコノミークラスの場合、座席は最大34インチピッチ（約86センチ）、リクライニング幅は6インチ（約15センチ）です。座席には13.3インチのタッチパネルモニターを搭載しています。

一方プレミアムエコノミーでは、シートピッチが40インチ（約101センチ）、リクライニング幅が9インチ（約23センチ）あります。

パーソナルモニターは15.6インチと、エコノミークラスのものより大きいサイズです。またヘッドレスト左右には大型ウィングパネルがあり、プライバシー性に配慮されています。

続いて日本航空株式会社（JAL）が運行している「A350-1000」における、エコノミークラスとプレミアムエコノミークラスの座席情報を見ていきましょう。

エコノミークラスでは、シートピッチが最大約86センチ確保されています。座席モニターのサイズは13インチで4Kです。

一方プレミアムエコノミーでは、シートピッチが約107センチと21センチも広く取られています。モニターは16インチの4Kで、エコノミークラスより3インチも大きいです。

さらに電動リクライニング機能や大型パーティションも備えています。



プレミアムエコノミーと通常のエコノミークラスの違い：サービス

続いて各種サービスにおける違いを見ていきます。まずANAのラウンジサービスにおいては、エコノミークラスの搭乗客が対象にならないラウンジを、プレミアムエコノミーの搭乗客が使用できるケースがあります。

例えばニューヨークの「HORIZONS T7 LOUNGE」は、エコノミークラスでは使用不可ですが、プレミアムエコノミーは対象です。

機内食についても多少の差異があります。例えばJALのプレミアムエコノミーでは、エコノミークラスの食事とは別に、間食サービスとしてカップ麺が提供されています。



プレミアムエコノミーと通常のエコノミークラスの違い：料金

最後に料金差を見ていきましょう。例として、ANAにおける「東京－ニューヨーク間（片道）」の料金差をまとめました。なお、2026年3月に利用する場合を想定しています。



・エコノミークラスの料金：約30万円

・プレミアムエコノミーの料金：約50万円

料金差は20万円近くありました。なお、検索条件・予約時期・空席状況で大きく変動するため、最新情報は航空会社のホームページで確認してください。



プレミアムエコノミーはエコノミークラスよりも快適性が高いといえる

プレミアムエコノミーとエコノミークラスは、同じ「エコノミー」と名が付くクラスながら大きな違いがあります。料金差は約20万円あるほか、座席の広さや機内食・軽食の内容、ラウンジ利用の可否など、さまざまな点でプレミアムエコノミーの方が快適といえます。

とにかくコストを安くしたい場合はエコノミークラス、高くなっても移動の快適さを求めたい場合はプレミアムエコノミーなど、コストとサービスを比較して選択するとよいでしょう。



執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー