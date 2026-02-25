福岡県うきは市の「道の駅うきは」の敷地内にある建物を訪ねました。



■国交省 福岡国道事務所・長 靖朗 交通対策課長

「こちらにどうぞ。」

■八木菜月アナウンサー

「広いですね。」

■長 交通対策課長

「横幅が20メートル、奥行きが10メートル、トータルで200平方メートルあります。」

案内してもらったのは、去年6月に完成した防災倉庫です。





除雪車や簡易トイレ、スコップなど、災害時の支援活動や道路の復旧に必要な資材などが保管されています。

この防災倉庫の管理者は国ですが、うきは市も一部を利用できるようにする協定の調印式が、25日に行われました。



うきは市としては、新たな保管場所が確保されたことで、これまでより災害用の備品を充実させることができます。



保管中の備品は、災害発生時には国の許可を取らず支援活動に使えるということです。

「道の駅うきは」は、全国に79か所ある広域的な防災拠点「防災道の駅」の一つです。



災害時には、自衛隊などの救援活動の拠点や緊急物資の基地となることなどが想定されるため、その拠点機能が強化された形です。



■長 交通対策課長

「能登半島地震で、道の駅が災害対応で役割を果たしたところがあり、それを契機に、道の駅うきはでも整備を進めてきたところです。災害が起きた後にすぐ動くことはできないので、平時からの備えで初動をいかに早くするかが、防災対応の一番大事なところだと思っています。」



いつ起こるか分からない災害。「もしも」に備えた連携の輪が広がっています。