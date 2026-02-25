高市首相が自民党の衆議院議員全員にカタログギフトを配っていたことについて、国会で野党側が追及しています。

「高市首相“総額950万円相当”」と「自民ベテラン『永田町の長い慣習』」のオモテとウラ側について、日本テレビ政治部・官邸キャップの矢岡亮一郎記者が解説します。

■高市首相「法令上問題ないと認識」“社会通念上は許される範囲”か

──まずオモテの動きとして、高市首相は国会答弁で「およそ3万円を315人にカタログギフトとして配付した」と明らかにしました。

高市首相は、総額950万円相当を配布したことになります。一方で、「法令上問題ないものと認識している」とも話しています。では、今回、違法でないならば何が問題なのか。ある自民党関係者は、「カタログギフトにしては高い」と指摘をしていたのですが、まさに一般感覚と、永田町の感覚のずれ。「社会通念上、許される範囲」なのか、ここが問われているのです。

ここからがウラ側です。ある自民党のベテラン議員は、こう話しています。「永田町の古い慣習だ」「一般的にお中元やお歳暮はある。何がいけないのか」と話していました。

◇

──では、どこまでが社会通念上、大丈夫なのでしょうか。

ある閣僚経験者は、「10万円の胡蝶蘭が大丈夫で、3万円のカタログギフトはダメ。これはどうなのか」。こう話していました。

高市首相は今回、「今回の大変厳しい選挙を経て、当選したことへの労いの気持ちも込め」と話していましたが、労いとか、お祝いの気持ちを表すルールがない。それは困ると、この閣僚経験者は、指摘をしています。

■1000万円近い金額は…高市首相「自身が支部長を務める団体から」

──気になるのは、1000万円近い金額がどこから出ているのか、という点ですが、高市首相は「自身が支部長を務める団体から」だと説明しています。

高市首相は、自身が支部長を務める「奈良県第二選挙区支部」と説明しています。これについて、共産党の幹部・山添政策委員長からは、「この支部への違法な企業献金が問われた昨年、『支部への献金は私への献金ではない』と弁明したのはお忘れか」と、過去に高市首相が話していたとの指摘が出ています。

──その指摘のポイントというのは、どういうことなのでしょうか？

奈良県第二選挙区支部をめぐっては、去年12月に、法律上の年間の上限を超える1000万円を超える寄付を受けていたと明らかになりました。この際、高市首相は国会答弁で「たまたま私が支部長だった。『高市早苗』に対する献金ではない」と釈明しました。ただ今回、カタログギフトを受け取った議員によれば、ギフトには「高市早苗」と書かれたのしがついていました。

つまり、高市首相は支部のお金について、自分のお金でないと言っていたのにもかかわらず、支部からのお金を自分の名前を出してカタログギフトを贈るのがダブルスタンダードではないか、という声があがっているわけです。

■石破前首相「危機管理の観点からは、やらない方が。ただ“総理大臣の本心”は…」

──当時の石破首相が商品券の配布をおわびしていたという経緯もありましたが、この点については、自民党内ではどのように受け止めているのでしょうか？

党内では「この反省が生かされていなかったのではないか」という声もありましたが、この点、石破前首相にも先ほど直接話を聞いてきました。こう話していました。「危機管理の観点からはやらない方が良かった。ただ、厳しい選挙を戦った同志に『お疲れさま』という慰労の気持ちを示したい、これが総理大臣の本心だ」と話していました。

高市首相は、釈明の中で「『数回に分けて夕食会を開催してほしい』との要望もありましたが、それも困難でしたので、ささやかな品に致しました」と説明しています。

日本政治に詳しい中央大学の中北教授は、「自民党には、気遣いを示す『贈り物文化』がある。ただ、時代の流れとともに一般常識との乖離（かいり）が目立ってきた。違法性はなくとも考え直す時期に来ている」と指摘しています。

高市政権には、世論の高い期待が寄せられているだけに、一般の感覚には、より敏感になる必要があると思います。