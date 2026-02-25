「これは大ニュース！」「大物女優がユアスタへ」J２仙台の“公式発表”に反響続々「ついに来てくれるのね」
３月７日に開催されるJ２・J３百年構想リーグ第５節で、J２のベガルタ仙台は本拠地ユアテックスタジアム仙台でJ２の湘南ベルマーレと対戦する。同日はゴールドパートナーの『株式会社ダイオー』による「いもくり佐太郎マッチデー」で、俳優の松井愛莉さんが来場する予定だ。
クラブの公式Xでも発表されると、以下のような声があがった。
「わ！れんじくんのお姉様」
「レンジの姉ちゃんくるの？？？」
「わお！れんじのお姉ちゃん！！！」
「えー！蓮之くんのお姉様が？？これは大ニュース！」
「こんなに違う業界なのに姉弟共演熱すぎるな」
「これはめっちゃ楽しみだ」
「まじか！お姉さんくるの激アツ」
「おー！これはアツすぎる」
「蓮之くんのお姉さん降臨ですか？！」
「レンジくんのお姉ちゃんついについにユアスタに〜」
「大物女優が満を持してユアスタへ」
「豪華ゲストすぎて泣く」
「ついに、ついに来てくれるのね」
「頼む，この試合だけ蓮之をゲームキャプテンにして」
多くのファン・サポーターが楽しみにしているようだ。なお、松井愛莉さんは当日、花束贈呈や始球式に参加予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
