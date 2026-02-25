吉沢亮、“名作”漫画Tシャツを華麗に着こなす 『キングダム』『幽☆遊☆白書』『キン肉マン』などクール表情で披露
俳優の吉沢亮が、ユニクロの公式インスタグラムに登場。「マンガUT 集英社創業100周年コレクション」のさまざまな着こなしをみせた。
【写真】漫画Tシャツで“オーラ全開”、ラフスタイルの吉沢亮
投稿で「集英社創業100周年を記念し、名作から話題作までを揃えた特別なUTコレクション」と紹介。また、きょう25日発売のメンズマガジン『UOMO（ウオモ）』（集英社）4月号でも吉沢が登場することから「俳優・吉沢亮さんが表紙を飾る、『UOMO』2026年4月号は2026年2月25日(水)発売」と告知。「誌面では、バラエティに富んだマンガUTコレクションを吉沢さんがクールに着こなします」と説明。「プライベートでもマンガを愛する吉沢さんを、コミックスや雑誌に溢れる“マンガ部屋”のロケーションで撮影したユニークなビジュアルも必見です」と伝えた。
「マンガUT 集英社創業100周年コレクション」は、集英社の創業100周年を記念したユニクロとのコラボプロジェクト。吉沢は投稿で、『キングダム』（原泰久・著）や『キン肉マン』（ゆでたまご・著）など名作のTシャツをクールな表情で着こなし。大量の漫画を抱えてポーズを決めている。
マンガUTは3月16日より、順次発売予定。
